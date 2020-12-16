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Gürcafer: “Kurumlar, deneyimsiz ellerin yönetimine bırakılmamalıdır”

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KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, atamalarla ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında “Kurumların, deneyimsiz ellerin yönetimine teslim edilmesine müsaade edilmemelidir” dedi.
Gürcafer: “Kurumlar, deneyimsiz ellerin yönetimine bırakılmamalıdır”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, atamalarla ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında “Kurumların, deneyimsiz ellerin yönetimine teslim edilmesine müsaade edilmemelidir” dedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer yaptığı açıklamada, “Ülke hükümetin bir an önce yerine oturup öncelikli sorunlara acil müdahale etmesini  bekliyor” şeklinde konuştu.

“BAZI BAKANLIKLARDAN GELEN HABERLER HİÇ İÇAÇICI DEĞİLDİR”

“Bu sürede kamudaki deneyimli kadrolardan, değiştirmek yerine olabildiğince yararlanma yoluna gidilmesini beklemekteyiz” ifadelerini kullanan Gürcafer, “özellikle yılların tecrübesini gerektiren bazı birimlerde çok hassas davranılmasını beklemekteyiz. Hal böyleyken bazı bakanlıklardan gelen haberler hiç içaçıcı değildir” dedi.

Gürcafer, “aldığımız duyumlar, yapılmaya çalışılan bazı değişikliklerin böyle olmadığı yönündedir. Ülkenin yaralarını sarmaya yönelik çabalar veya böyle bir endişeyle yapılan atamalar, olmadığını yönündedir. ifadelerine yer verdi.

“Kurumların olabildiğince iyileştirmeye, iyi yönetilmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde deneyimsiz ellerin yönetimine teslim edilmesine müsaade edilmemelidir” şeklinde konuşan Gürcafer, “Sayın başbakanın, deneyim ve yeterlilik hususunda belli kriterler koymasını beklemekteyiz.sn başbakanın atamaların bu temelde yapılıp yapılmadığına toplum adına denetçilik yapmasını beklemekteyiz” dedi.

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