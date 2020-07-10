Gürcafer: Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi Emirnamesi’nde uzatma olursa eylem yapacağız

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, 15 Temmuz’da süresi biten Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi Emirnamesi’nde tekrar süre uzatmasına gidilmesi halinde eylem yapacaklarını duyurdu.

Gürcafer’in açıklaması şöyle:

“Hükümetimizin iki defa süre uzatımına gittiği ve her seferinde ‘bu son’ dediği Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi emirnamesini bir kez daha uzatma hayalleri içerisinde olduğu duyumunu almış bulunuyoruz. Gerekçe nedir???

Planda düzeltme yapmak için zamana ihtiyaç varmış... Peki, soruyorum; geçen altı ay içerisinde ne çalışma yaptınız? Çalışmanın kaçta kaçını tamamladınız? Geriye kalan çalışma için ne kadar daha zamana ihtiyaç duymaktasınız?

Ben cevap vereyim... Geçen altı ay içerisinde hiç bir çalışma yapmadınız! İstenen süre de çalışma yapmak için değil, Cumhurbaşkanlığı seçimi geçsin diye istenmişti. ‘Cumhurbaşkanlığı seçimi geçsin de Allah Kerim’ düşüncesiyle bir uzatma arayışıdır. İyi niyet kredimizi sonuna kadar kullandırdık. Malesef kullanabilecek iyi niyet kredi limitimiz kalmadı.

Açıkçası bunun adı kandırmaktır, kandırılmaktır.

Tüm üyelerimizin yüzde yüz fikir birliği içerisinde olduğu bir tespitimiz vardır. O da kandırıldığımızdır. Fikir birliği içerisinde olduğumuz ikinci bir husus ise bir daha kanmayacağımızdır.

Sizin verdiğiniz sözlere karşı bizim de üyelerimize verdiğimiz sözümüz vardır. O da hükümet sözünü tutmaz ise daha güçlü eylem yapacağımızdır. Siz sözünüzü tutmadınız ancak biz üyelerimize verdiğimiz sözü tutacağımızı beyan ederiz.

‘Bu son’ dediğiniz ve bir daha uzatmaya gitmeyeceğinize dair söz verdiğiniz emirnameyi uzatmaya gitmeniz halinde, sözünüze güvenerek kaldırdığımız eylemimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bilginiz olsun.”