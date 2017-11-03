Gürcafer: “Menfaat sağlamayı amaçlayan adaylar görmek istemiyoruz”

Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yazılı açıklama yaparak, yaklaşan seçimlerden beklentisini açıkladı.

Siyasi sürtüşmelerin değil toplumsal çıkarların ön plana geçmesi gerektiğinin altını çizen Gürcafer, yaklaşan seçimde kendi çevresine menfaat sağlamayı amaçlayan değil, ülkeyi ileriye ve daha iyiye taşıyabilecek adaylar görmek istediklerini belirtti.

“Ülkemiz yeniden bir genel seçime doğru gitmektedir. Son iki seçim arasındaki dört yıllık dönemde üç farklı hükümet dönemi yaşadık ancak maalesef ülkemiz için büyük ihtiyaç olan reform beklentilerimize karşılık bulamadık. Geçtiğimiz dört yıllık dönemde ufak tefek iyileşmeler dışında siyasi sürtüşmeler, usulsüzlükler ve hukuksuzluklara tanık olduk... Artık dönüp de arkamıza baktığımızda, daha önceki dönemlerdeki gibi enkazlar görmek istemiyoruz. Siyasi sürtüşmelerin ve hesaplaşmaların, toplumsal çıkarlarımızın önüne geçmesini istemiyoruz” ifadelerine yer veren Gürcafer, “usulsüzlüklerle değil huzur ortamı ile anılan, asalak olarak algılanan değil üreten, kendi ayakları üzerinde duran bir ülke olmak istediklerini” kaydederek, açıklamasında şöyle dedi:

“Uluslararası platformlarda yer almak için çırpınan değil uluslararası platformlara davet edilen bir ülke olmak istiyoruz.

Sosyalleşmeyi, ekonomik kalkınmayı planlı bir şekilde yakalamış, hukukun üstünlüğünü tesis etmiş bir ülke olmak istiyoruz.

Ülkenin her bir köşesinde yüzü gülen insanlarımızın, göç etmeyi değil kökleşmeyi düşünen, geleceğe umutla bakan gençlerimizin olmasını istiyoruz.

Yaklaşan seçimde, kendi çevresine menfaat sağlamayı amaçlayan değil, bizleri ileriye ve daha iyiye taşıyabilecek vekil adayları görmek istiyoruz.

Yaklaşan seçimde, çıkar gruplarının yarışına değil güzel fikirlerin yarışına tanık olmak istiyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, demokrasimizin vazgeçilmezi olan tüm siyasi partilerimizi, kapılarını çıkar gruplarına kapatmaya ve ülkemizi demokratik, şeffaf ve iyi şekilde yönetebilecek insanlarımıza açmaya çağırırız.”