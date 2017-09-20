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Gürcafer: “Okullar açılmadan, yollar kış gelmeden tamir edilmelidir”

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Gürcafer: “Okullar açılmadan, yollar kış gelmeden tamir edilmelidir”
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yeni eğitim öğretim yılının sorunlarla başlama nedeninin sistemsizlik olduğunu belirtti.

Okulların açık olduğu dönemde, okullarda inşaat faaliyetlerinin devam ediyor olmasını tasvip etmediklerini vurgulayan Gürcafer, benzer sıkıntıların her yıl birçok konuda yaşandığını hatırlatarak, “Okullar açılmadan, yollar kış gelmeden tamir edilmelidir” dedi.

Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, okullardaki inşaat faaliyetlerinin, okulların tatil olduğu dönemde neticelendirilmesi gerektiğini belirterek, yağış olmayan dönemde de alt yapı ve yol projelerinin yapılması gerektiğini kaydetti.

Gürcafer açıklamasında, “Bir işin yapımı hususunda düşünce ve kararın oluşumundan sonra takip edilmesi gereken süreçte, kamu içerisindeki paydaşlar arasındaki iletişimsizlik ve netice odaklı bir hassasiyetin bulunmaması, bu tür hoş olmayan sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bu projelerle ilgili daireler arası yazışmaların süreci yavaşlattığı ve projelerin yanlış zamanlara sarkmasına neden olduğunu belirten Gürcafer, bunun önüne geçilemediğini, sorunun “sistemsizliğin sistem olmasından” kaynaklandığını ve sistem ellenmediği sürece benzer sıkıntıların yaşanmaya devam edeceğini ifade etti.

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