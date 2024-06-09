Gürcafer: Simon Aykut’un tutuklanması iki toplum arasında gerginlik yaratmaktan başka hiçbir işe yaramayacak

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Birlik üyelerinden Afik Grup Direktörü Simon Aykut’un tutuklanmasını “provokatif girişim” olarak niteledi ve bu durumun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar’ın görüşme masasını oluşturmaya çalıştığı bu günlerde iki toplum arasında gerginlik yaratmaktan başka hiçbir işe yaramayacağını kaydetti.

“GÖRÜŞME MASASI SÜREKLİ BİR EL TARAFINDAN HAVAYA UÇURULUYOR”

Gürcafer, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Oluşturulmaya çalışılan masa sürekli bir el tarafından havaya uçuruluyor ve devamında hem kuzey kamuoyu hem güney kamuoyu içerisinde aklıselimi değil fanatizmi tırmandıran bir hal alarak çözüm zemini değil çözümsüzlüğü derinleşmesine hizmet ediyor.

“UMARIM BU PROVOKATİF GİRİŞİM BARIŞA HASSASİYET DUYAN TÜM KESİMLERCE DOĞRU DEĞERLENDİRİLSİN”

Simon Aykut’un tutuklanmasının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar’ın görüşme masasını oluşturmaya çalıştığı bu günlerde iki toplum arasında gerginlik yaratmaktan başka hiçbir işe yaramayacağını iyi biliyoruz. Umarım bu provokatif girişim barışa hassasiyet duyan tüm kesimlerce doğru değerlendirilsin. Simon Aykut çok uzun yıllardır burada yaşayan ve iş dünyası içerisinde bulunan birisidir. Ayrıca KKTC vatandaşıdır ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin (KTİMB) bir üyesidir. Süreci yakinen takip edeceğiz ve gerekli adımları atacağız.”