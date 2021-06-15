Gürcafer, tamamlanan işlerin ödemelerinin neden yapılmadığını sordu

Gürcafer, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a, tamamlanan işlerin ödemelerinin neden yapılmadığını sordu.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a, tamamlanan işlerin ödemelerinin neden yapılmadığını sordu.

Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, müteahhitlerin dayanma gücü kalmadığını belirtti.

Cafer Gürcafer, tamamlanan, Karpaz Meslek Lisesi Ek Derslik İşleri, 41 Adet Muhtarlık Hizmet Binası Yapım Projesi, Ulukışla Çevre Duvarları Yapımı, Lapta Gençlik Kampı Tadilat İşleri, Derince Kültür Evi Çevresi, Halı Saha Alt Yapı Hazırlama, Basketbol Sahası Yapımı, Voleybol Sahası Yapımı, Çevre Düzenlenmesi, Çocuk Parkı ve Fitness Aletleri Alt Zemin Hazırlama Yapımı, Halı Saha Üst Yapı Hazırlama Projesi ve diğer işlerin ödemlerinin aylardır neden yapılmadığı sorusunu yöneltti.

Gürcafer, “Döviz karşısında eriyen alacaklarımızın ödenebilmesi için ne düşünüyorsunuz?” ifadesini de kullandı.