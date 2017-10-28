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Gürcafer: “TC, bölge barışının ve istikrarının sağlanmasında büyük önem arz etmektedir”

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Gürcafer: “TC, bölge barışının ve istikrarının sağlanmasında büyük önem arz etmektedir”
İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölge barışı ve istikrarının sağlanmasında büyük önem arz ettiğini belirtti.

Gürcafer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesinin meyvesi olarak ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti; bölge barışının ve istikrarının sağlanmasında büyük önem arz etmektedir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve güçlü varlığının Kıbrıs Türk halkına da güç verdiğini kaydeden Gürcafer, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet diledi ve halkın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

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