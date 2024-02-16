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Gürcafer: Türk halkına hayal pazarlanmaya çalışılıyor

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Türkiye’de KKTC’deki projelere olan ilgi suiistimal edilerek, projeler üzerinden Türk halkına hayal pazarlamaya çalışıldığını söyledi.
Gürcafer: Türk halkına hayal pazarlanmaya çalışılıyor

Gürcafer, KKTC’deki herhangi bir projeye para ödemesi yapılmadan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne (KTİMB) veya KKTC makamlarına müracaat edilip konu projenin gerçekliğiyle ilgili bilgi edinilmesi konusunda uyarı niteliğinde çağrıda bulundu.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Birileri Türkiye’de, KKTC’deki projelere olan ilgiyi suiistimal ederek, buradaki projeler üzerinden Türk halkına hayal pazarlamaya çalışıyor. Türk halkı, KKTC ile ilgili Türkiye’de pazarlanmaya çalışılan projelerle ilgili gözünü dört açmalıdır! Yapmış olduğumuz araştırmada; konu projelerin planlama makamından onay almadıklarını veya onay alma girişiminde bulunmadıklarını tespit etmiş bulunmaktayız. Bu nedenle; Türkiye’de ve sosyal medya üzerinden pazarlanmaya çalışılan KKTC’deki herhangi bir projeye para ödemesi yapmadan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne veya KKTC makamlarına müracaat edilip konu projenin gerçekliğiyle ilgili bilgi edinilmesini önemle duyururuz.”

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