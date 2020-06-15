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Gürcafer: “Ülkeye giriş çıkışta yaşanan kontrol zaafiyetiyle ilgili kimse bizi sorumlu tutmasın”

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, özel uçakla ülkeye gelen ve ülkeye girişleri tartışmalara yol açan heyetle ilgili açıklama yaptı.
Gürcafer: “Ülkeye giriş çıkışta yaşanan kontrol zaafiyetiyle ilgili kimse bizi sorumlu tutmasın”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, özel uçakla ülkeye gelen ve ülkeye girişleri tartışmalara yol açan heyetle ilgili açıklama yaptı.

Gürcafer, ülkeye giriş-çıkışta yaşanan ve “kontrol zaafiyeti” olduğunu savunduğu olayla ilgili kimsenin kendilerini sorumlu tutmaması gerektiğini belirtti.

Gürcafer’in açıklaması şöyle:

“Ülkeye giriş – çıkış hususunda yaşanmış olan kontrol zaafiyetiyle ilgili kimse bizi sorumlu tutmaya çalışmasın. Kimse bizim adımızı karıştırmaya çalışmasın.

Bu ülkenin muhacereti, polisi, sivil havacılığı ve sağlık çalışanlarının sorumlu olduğu hususlarda ne telkinimiz, ne görüşümüz ne de müdahalemizin olması söz konusu bile olamaz.

Milletvekillerimizden soru sormak, bu hususta bilgi almak isteyen varsa buyursun Birlik merkezimize gelsin veya Meclis’e çağırsın, gidelim ve kendisini bilgilendirelim.

Müteahhitler Birliği’nin durduğu yer açık ve nettir. Bizler, ülkemiz için yararlı olacak bir yatırım için durmamız gereken yerdeyiz.”

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