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Gürcafer ve diğer zanlılar mahkemede... 2 gün tutuklu kalacaklar

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Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, H.A. ve N.T. bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.
Gürcafer ve diğer zanlılar mahkemede... 2 gün tutuklu kalacaklar

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, H.A. ve N.T. bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Gürcafer “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”; diğer zanlılar ise “Sahte Evrak Düzenleme” suçlarından dün tutuklanmıştı.

Mahkemeden önemli detaylar…

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Çavuşu Yahya Suiçmez, iş takibi yapan bir kişinin irtikap suçuyla bağlantılı zanlı Cafer Gürcafer’e 138 bin 800 Euro işlem karşılığı ödendiğinin ileri sürüldüğünü kaydetti.

Suiçmez, bir firma yetkilisinin 4 Haziran’da Cafer Gürcafer’le ilgili suç duyurusunda bulunduğunu, inşaat şirketiyle ilgili 55 kişilik kota başvurusu yaptığı yönünde şikayet olduğunu anlattı.

Suiçmez, 9-21 Haziran tarihlerinde bir firma adına iki ayrı ön izin başvurusu yapıldığını ve 16 işçi getirildiğini kaydetti.

Suiçmez, 16 kişinin arandığına dikkat çekerek, üçüncü dünya ülkesinden toplam 14 işçinin getirildiğini ve nerede olduklarının bilinmediğini söyledi.

Pakistan protokolü kapsamında da soruşturma başlatıldığına vurgu yapan Suiçmez, zanlı Gürcafer’den izahat istendiğini, sadece 22 kişinin getirildiğini beyan etse de çok sayıda kişinin getirildiği yönünde bilgileri olduğunu anlattı.

Suiçmez, zanlı N.T’nin ön izin işlemleri tamamlanmadan, belgeleri yetkisiz kişilere verdiğini ileri sürdü.

Yahya Suiçmez, “Çalışanlar yetkili firmaların bilgisi dışında adaya sokuldu” dedi.

Suiçmez, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ndeki serverde scanı alınan belgelerin tümünün birkaç dakika arayla 28 Haziran’da zanlı N.T tarafından silindiğini belirtti.

Avukat Süleyman Özdoylular ve Hüseyin Koralp, ek tutukluluk talebine itiraz etmedi ancak suç duyurusunda bulunan kişiyle, Cafer Gürcafer’in iş ortağı olduğunu ve aralarında husumet olduğunu ileri sürdü.

2 gün tutuklu kalacaklar

Zanlılar soruşturma kapsamında 2 gün tutuklu kalacak.

KIBRIS GAZETESİ

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