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Gürcafer’den 1 Mayıs çağrısı: “İnşaatları durdurun, çalışanlara tatil verin”

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Gürcafer, yayınladığı 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajında, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın, alın teri kazancının kutsallığı ve demokrasi ile güvenli gelecek için mücadele günü olduğunu belirtti.
Gürcafer’den 1 Mayıs çağrısı: “İnşaatları durdurun, çalışanlara tatil verin”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer 1 Mayıs gününün çalışanların günü olduğunu kaydederek, “Hiçbir surette o günde işçilerin çalışmaması gerektiğini vurgular, tüm üyelerimizi 1 Mayıs gününün çalışanların günü olduğunun bilinciyle hareket ederek inşaat faaliyetlerini durdurmaya ve çalışanlarına tatil vermeye çağırırız” ifadelerini kullandı.

Birliğin özellikle iş sağlığı ve güvenliği hususunda her zaman çok hassas olduğunu ve bu konunun öncelikli çözümlenmesi gereken sorun olarak hükümetlerin birincil vazifesi haline gelmesi gerektiğini kaydeden Gürcafer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in de bu hususta göstermiş olduğu kararlılığın Birliği memnun ettiğini belirtti.

İş sağlığı ve güvenliğinin gerçek anlamda hayat bulması için yalnızca inşaatları durdurmanın yeterli olmayacağını, eş zamanlı olarak bazı adımlar atılması ile sorunun çözümünün sağlanabileceğini ve bu hususta devletin özele örnek olacağı bir yapıya süratle dönüşmesinin önemine işaret eden Gürcafer, Birlik olarak, iş kazalarının önlenmesi için üzerlerine düşen hiçbir sorumluluktan kaçmayacaklarını bildirdi.

Öte yandan, 1 Mayıs’ta, ülkede alın teri döken tüm emekçilere dinlenme hakkı verilmesi gerektiğini ve hiçbir surette o günde işçilerin çalışmaması gerektiğini vurgulayan Gürcafer, tüm Birlik üyelerini 1 Mayıs gününün çalışanların günü olduğunun bilinciyle hareket ederek inşaat faaliyetlerini durdurmaya ve çalışanlarına tatil vermeye çağırdı.

Gürcafer, mesajında, “1 Mayıs İşçi Bayramı’nın çalışma barışı ile dayanışma ruhunun güçlenmesine ve emekçilerin daha refah bir dünyada yaşamasına vesile olmasını temenni eder, tüm dünya emekçilerinin emek ve dayanışma gününü kutlarım.” ifadelerine yer verdi.

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