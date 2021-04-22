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Gürcafer'den 23 Nisan mesajı

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.
Gürcafer'den 23 Nisan mesajı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Covid-19 nedeni ile dar kapsamda kutlanacağını belirterek “Çocuklarımızın Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gelecek yıl özgürce oyunlar oynayarak gönüllerince kutlamalarını dilerim dedi.

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