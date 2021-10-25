  • BIST 1.486,560
  • Altın 559,47
  • Dolar 9,6000
  • Euro 11,1400
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAUnicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme

Gürcafer’den çağrı: “Gelin halkın karşısına çıkalım”

» »
Gürcafer, ‘Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’yla ilgili bugün eylem düzenleyen KTAMS ve KTMMOB’nun Müteahhitler Birliği ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, “gelin bir TV programı düzenleyelim, halkın karşısına çıkalım” çağrısında bulundu.
Gürcafer’den çağrı: “Gelin halkın karşısına çıkalım”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) bugün Şehir Planlama Dairesi önündeki eyleminde KTİMB’yi hedef alan ve plan yapımı ile ilgili ifadelerinin yanı sıra KTMMOB’nin söylediklerini üzüntü ile izlediğini kaydetti.

Gürcafer, konuya ilişkin yazılı açıklamasında; “Kamuoyuna doğru olmayan bilgiler vererek kurumlarımızı halk nazarında itibarsızlaştırmaya çalışmak kısa vadede birilerinin popülist beklentilerine hizmet edebilir ancak uzun vadede başımıza gelenlerde popülizmin etkisi ortadadır” ifadelerini kullandı.

“Alem orda ise arşın buradadır” diyen Cafer Gürcafer, şunları kaydetti:

“KTAMS gibi değerli bir sendikamızın Şehir Planlama Dairesi önünde bugün gerçekleştirdiği eylem esnasında KTİMB’yi hedef alan ve plan yapımı ile ilgili söylediklerini bunun yanında en önemli paydaşımız olan KTMMOB’nin söylediklerini üzülerek izledim. Lafı uzatmaya gerek yok. Alem orda ise arşın buradadır. Birbirimizin arkasından konuşmanın kimseye faydası olmaz. Gelin halkın karşısına çıkalım. Gelin bir TV programı düzenleyelim. Tüm sorular sorulsun halk adına tüm cevaplar alınsın. Ak koyun kara koyun belli olsun. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla halkın bilgisine getirelim. Halk karar versin.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar'a ateş püskürdü! "Kurultayı beklemen halka zulümdür!"25 Ekim 2021 Pazartesi 15:44
  • Özersay: "Siyasetin, siyaset dışı aktörlerle kurmuş olduğu ilişkiler zinciri memleketi bu noktaya getirdi"25 Ekim 2021 Pazartesi 15:23
  • Özyiğit: TDP her platformda elini taşın altına koymaya hazır25 Ekim 2021 Pazartesi 15:22
  • Meclis toplanmayı deniyor, Meclis'te nisap var!25 Ekim 2021 Pazartesi 14:49
  • Akıncı:Türkiye’de tek adam rejimi ekonomik ve siyasal anlamda hızla ülkeyi yıkıma doğru sürüklüyor”25 Ekim 2021 Pazartesi 14:44
  • Arıklı: Yaşanacak sıkıntılardan artık Cumhurbaşkanı Tatar da sorumludur25 Ekim 2021 Pazartesi 14:40
  • Özersay’dan Tatar’a tepki: Ülkeye 15 gün daha kaybettirmek nedir?25 Ekim 2021 Pazartesi 14:38
  • Jale Refik Rogers: “Burası parti devleti değil hukuk devletidir”25 Ekim 2021 Pazartesi 14:29
  • Girne Karakum'da kaza, 1 kişi hayatını kaybetti, işte detaylar25 Ekim 2021 Pazartesi 14:25
  • KTAMS’tan İmar Planı Eylemi25 Ekim 2021 Pazartesi 14:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti