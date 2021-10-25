Gürcafer’den çağrı: “Gelin halkın karşısına çıkalım”

Gürcafer, ‘Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’yla ilgili bugün eylem düzenleyen KTAMS ve KTMMOB’nun Müteahhitler Birliği ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, “gelin bir TV programı düzenleyelim, halkın karşısına çıkalım” çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) bugün Şehir Planlama Dairesi önündeki eyleminde KTİMB’yi hedef alan ve plan yapımı ile ilgili ifadelerinin yanı sıra KTMMOB’nin söylediklerini üzüntü ile izlediğini kaydetti.

Gürcafer, konuya ilişkin yazılı açıklamasında; “Kamuoyuna doğru olmayan bilgiler vererek kurumlarımızı halk nazarında itibarsızlaştırmaya çalışmak kısa vadede birilerinin popülist beklentilerine hizmet edebilir ancak uzun vadede başımıza gelenlerde popülizmin etkisi ortadadır” ifadelerini kullandı.

“Alem orda ise arşın buradadır” diyen Cafer Gürcafer, şunları kaydetti:

“KTAMS gibi değerli bir sendikamızın Şehir Planlama Dairesi önünde bugün gerçekleştirdiği eylem esnasında KTİMB’yi hedef alan ve plan yapımı ile ilgili söylediklerini bunun yanında en önemli paydaşımız olan KTMMOB’nin söylediklerini üzülerek izledim. Lafı uzatmaya gerek yok. Alem orda ise arşın buradadır. Birbirimizin arkasından konuşmanın kimseye faydası olmaz. Gelin halkın karşısına çıkalım. Gelin bir TV programı düzenleyelim. Tüm sorular sorulsun halk adına tüm cevaplar alınsın. Ak koyun kara koyun belli olsun. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla halkın bilgisine getirelim. Halk karar versin.”