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Gürcafer’den CTP’ye “ kına yakmak için acele etme. Sonra yaktığın kınayla alay konusu olursun”

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Sosyal Konut Projesi’nde son aşamaya gelindiğini kaydetti.
Gürcafer’den CTP’ye “ kına yakmak için acele etme. Sonra yaktığın kınayla alay konusu olursun”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Sosyal Konut Projesi’nde son aşamaya gelindiğini kaydetti.

Gürcafer, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın’ın sosyal medya hesabından “sosyal konut projesi yalan oldu” başlığı ile yaptığı paylaşıma cevaben “Kına yakmak için acele etme. Biraz bekle, sonra yaktığın kınayla alay konusu olursun. Çünkü KTİMB, sosyal konutlara başlama aşamasına geldi” şeklinde konuştu.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’in açıklaması şöyle: “Kına yakmak için acele etme. Biraz bekle, sonra yaktığın kınayla alay konusu olursun. Çünkü KTİMB, sosyal konutlara başlama aşamasına geldi. Seni üzecek belki ama Yapı Kooperatifi üye yapısını da tamamlıyor. 35 yıl sonra ilk defa, KTİMB sosyal konut projesinde başarılı olamasın diye elinden geleni ardına koymadı arkadaşımız, yoldaşımız. Başladığımız günden günümüze başarısız olalım diye elinden geleni ardına koymadı dostumuz. Her fırsatta, en başarılı olduğu sosyal medya sahnesinden savurdu naracıklarını … Şimdi naralar atıyor, ‘biz söyledik yapamayacağınızı, biz gelince yapacağız’ diye. Sanki daha önce geldiğinde yapmasını engelleyen biri varmış gibi. Sanki daha önceki iktidar dönemlerinde sosyal konut yapmak istedi, böyle bir gailesi oldu da yapmasını engelleyenler olmuş gibi veya biz gündeme getirmeden sanki de herhangi bir gün böyle bir gailesi olmuş gibi. Sosyal konutlarla ilgili projemiz sağlıklı bir biçimde ilerliyor değerli dostum. Dikkat et Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan oluyorsun.”

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