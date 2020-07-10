  • BIST 113.644
  • Altın 399,402
  • Dolar 6,8585
  • Euro 7,7517
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPilli: 1 Pozitif vaka daha çıktı...

Gürcafer’den Hükümete: “Hükümet bizi kandırdı sözünü tutmadı...Ama biz tutacağız”

» »
KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, 15 Temmuz’da süresi biten Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi Emirnamesi’nde tekrar süre uzatmasına gidilmesi halinde eylem yapacaklarını duyurdu.
Gürcafer’den Hükümete: “Hükümet bizi kandırdı sözünü tutmadı...Ama biz tutacağız”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, 15 Temmuz’da süresi biten Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi Emirnamesi’nde tekrar süre uzatmasına gidilmesi halinde eylem yapacaklarını duyurdu.

Gürcafer’in açıklaması şöyle:

“Hükümetimizin iki defa süre uzatımına gittiği ve her seferinde ‘bu son’ dediği Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi emirnamesini bir kez daha uzatma hayalleri içerisinde olduğu duyumunu almış bulunuyoruz. Gerekçe nedir???

Planda düzeltme yapmak için zamana ihtiyaç varmış... Peki, soruyorum; geçen altı ay içerisinde ne çalışma yaptınız? Çalışmanın kaçta kaçını tamamladınız? Geriye kalan çalışma için ne kadar daha zamana ihtiyaç duymaktasınız?

Ben cevap vereyim... Geçen altı ay içerisinde hiç bir çalışma yapmadınız! İstenen süre de çalışma yapmak için değil, Cumhurbaşkanlığı seçimi geçsin diye istenmişti. ‘Cumhurbaşkanlığı seçimi geçsin de Allah Kerim’ düşüncesiyle bir uzatma arayışıdır. İyi niyet kredimizi sonuna kadar kullandırdık. Malesef kullanabilecek iyi niyet kredi limitimiz kalmadı.

Açıkçası bunun adı kandırmaktır, kandırılmaktır.

Tüm üyelerimizin yüzde yüz fikir birliği içerisinde olduğu bir tespitimiz vardır. O da kandırıldığımızdır. Fikir birliği içerisinde olduğumuz ikinci bir husus ise bir daha kanmayacağımızdır.

Sizin verdiğiniz sözlere karşı bizim de üyelerimize verdiğimiz sözümüz vardır. O da hükümet sözünü tutmaz ise daha güçlü eylem yapacağımızdır. Siz sözünüzü tutmadınız ancak biz üyelerimize verdiğimiz sözü tutacağımızı beyan ederiz.

‘Bu son’ dediğiniz ve bir daha uzatmaya gitmeyeceğinize dair söz verdiğiniz emirnameyi uzatmaya gitmeniz halinde, sözünüze güvenerek kaldırdığımız eylemimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bilginiz olsun.”

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamuda Örgütlü 4 Sendika, Pazartesinden itibaren ek çalışmaya katılmama eylemi başlatıyor10 Temmuz 2020 Cuma 16:15
  • Kuzey Kıbrıs Türk Lions Kulüpleri, Basın Günü nedeniyle TAK'ı ziyaret etti.10 Temmuz 2020 Cuma 16:14
  • Paşaköy-Vadili yolunun genel bakım ve onarım işine bugün başlandı10 Temmuz 2020 Cuma 16:13
  • Gürdallı: Basın, ifade ve haber alma özgürlüğünün en önemli unsuru10 Temmuz 2020 Cuma 16:12
  • Dış Basın Birliği’nin Basın Günü Mesajı…10 Temmuz 2020 Cuma 16:11
  • DP Genel Başkanı Ataoğlu, basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı10 Temmuz 2020 Cuma 16:10
  • Doğancı’da çıkan yangında 200 balya yandı10 Temmuz 2020 Cuma 16:07
  • Koruma altındaki yabani arı kuşu ve pulya vurdu10 Temmuz 2020 Cuma 16:06
  • Sahte resmi evrak düzenleme ve sahtekarlıkla para temininden aranan bir kişi tutuklandı10 Temmuz 2020 Cuma 16:03
  • "Basın gününü buruk karşılıyoruz"10 Temmuz 2020 Cuma 15:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti