Gürcafer'den hükümete tehdit gibi açıklama! 5 Gününüz var, sarı yelekliler eylemleri olacak!

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Mağusa-Yeniboğaziçi-İskele Emirnamesi'yle ilgili Gazimağusa'da düzenlenen toplantıda konuştu.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer hükümete salı gününe kadar süre verdiklerini ve bu sürenin sonunda büyük bir eylem yapacaklarını açıkladı.

Gürcafer'in açıklamasından satır başları şöyle;

On binlerce KKTC insanımıza ekmek veren ve neredeyse kamu çalışanının maaşını büyük oranda ödeyen bir sektörü bu kadar basit bir şekilde çöpe atamazsın. Bundan dolayı biz o emirnameyi kabul etmiyoruz. Hükümet açıklama yaptı; Sn. Bakan’ın sosyal medyadan açıklamalarını gördük; geri adım atmayacaklarmış. Biz de geri adım atmayacağız. Salı günü için çok büyük bir eylem planlıyoruz. Hükümete mesajım 5 gününüz var, bu 5 gün içinde sizi akıl yoluna davet ediyorum, eğer 5 günün sonunda uzlaşı sağlanmazsa bütün halkla, sivil toplum örgütleri olarak, bütün köyler olarak Lefkoşa’dayız".