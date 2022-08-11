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Gürcafer’den İskele bölgesinin altyapısı için oluşturulan fonun önemine vurgu: “Bu bir ilk”

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KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, İskele bölgesindeki yapılaşmanın altyapısını karşılamak için belediyeye bağlı bir fon oluşturulmasının önemine dikkat çekerek, "Bu bir ilktir, bunu başarabilirsek, bu modeli daha da yaygınlaştırırsak, kendi kendimize yetmenin
Gürcafer’den İskele bölgesinin altyapısı için oluşturulan fonun önemine vurgu: “Bu bir ilk”

Dün İskele Belediyesi’nde gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, bölgedeki yap-satçı, müteahhit ve bölgenin ileri gelenleriyle yemekli toplantı yaptıklarını belirtmiş, İskele bölgesindeki yapılaşmanın altyapısını, kanalizasyondan su arıtmasına, telefon ve elektriğe kadar tümünü karşılayacak belediyeye bağlı bir fon oluşturduklarını bildirmişti.  

Bakanlar Kurulu öncesi yapılan toplantıda yer alan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Postası’na özel açıklamalarda bulundu. 

KTİMB Başkanı Gürcafer, Bakanlar Kurulu'yla özelde inşaat sektörünü genelde ise bütün ülke ekonomisini ele aldıklarını aktardı.  

Gürcafer, İskele İmar Planı’nı, yabancıların mülkiyet edinme mevzuatındaki tıkanıklığın nasıl aşılacağını, askeri bölgelerle ilgili sorunları, Kamu İhale Yasası’nda nasıl bir değişiklik yapılabileceğini görüştüklerini kaydetti.  

Gürcafer, “Uzun bir toplantı oldu. Sırf toplanmak için toplanılan bir toplantı olmadı. Çok memnunuz. Bizimle yapılan toplantının ardından toplanan Bakanlar Kurulu’nda da bir dizi karar alındı” dedi.  

Kararlardan bir tanesinin fiyat farkı uygulaması olduğuna işaret eden Gürcafer, Bakanlar Kurulu’nda onaylandığını ve ihalelerin önünün açıldığını belirtti.  

Gürcafer, “Bana göre en önemlisi, İskele bölgesindeki atık su arıtma tesisiyle ilgili belediyenin çatısı altında oluşturduğumuz fon ve fon yönetimi. Süratle kaynağın toplanmasını ve kendi kaynaklarımızla para istemeden sistemin kendi içerisinde çözebileceği bir modelleme. Bu bir ilktir, bunu başarabilirsek, bu modeli daha da yaygınlaştırırsak, kendi kendimize yetmenin bir nevi kapısını açmış olacağız” ifadelerini kullandı.  

Toplantının çok verimli geçtiğini tekrar vurgulayan Gürcafer, inşaat sektörü olarak memnun olduklarını söyledi.

 

kaynak : Kıbrıs Postası

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