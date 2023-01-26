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Gürcafer’den Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne tepki

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KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, ‘Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne tepki gösterdi.
Gürcafer’den Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne tepki

‘Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne bir tepki de Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden (KTİMB) geldi.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, devlet yatırımlarında bürokratik engeller veya yatırımların hızlanması için denetlemeyi kaldırmaya çalışıldığına dikkat çekti.

“KTMMOB vize bürolarının denetimlerinin güçlendirilmesinin düşünülmesi gerekirken etkisizleştirilmeye çalışılması çok yanlış bir adım olur” diyen Gürcafer, beklentilerinin hükümetin bir an önce bu yanlıştan dönerek doğru düzenleme için paydaşlarla bir araya gelmesi yönünde olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer’in açıklaması aynen şöyle:

“Deprem kuşağı içerisinde olan ülkemizde, inşaatların deprem yönetmeliklerine uygunluğunun denetlendiği tek merci olan KTMMOB vize bürolarının denetimlerinin güçlendirilmesinin düşünülmesi gerekirken etkisizleştirilmeye çalışılması çok yanlış bir adım olur. Devlet yatırımlarında bürokratik engeller veya yatırımların hızlanması için denetlemeyi kaldırmaya çalışmak iki yanlıştan bir doğru çıkarmaya çalışmak demektir. Sürecin hızlanması için yapılacak olan çalışmaya KTMMOB yönetimini sürece dahil ederek denetleme mekanizmasının devam edeceği bir çözüm geliştirilmelidir. Hükümetin bir an önce bu yanlıştan dönmesi ve doğru düzenleme için paydaşlarla bir araya gelmesini bekliyoruz.”

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