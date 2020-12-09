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Gürcafer:“Gözümüz kulağımız atamalar konusunda atılacak adımlarda”

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve sektör ile ilgili basın açıklaması yapıldı
Gürcafer:“Gözümüz kulağımız atamalar konusunda atılacak adımlarda”

Gürcafer: “Ekonomi kırılgan bir dönemden geçmiyor, çoktan kırılmış ve tedavi  beklemektedir”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, yaptığı açıklamada ekonominin çoktan kırılmış ve tedavi bekliyor bir durumda olduğunu belirterek, “deneyimsizliğe tahammül edilemeyecek durumdayız” dedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer  yaptığı açıklamada, “Deneyimsizliğe tahammül edilemeyecek, hoşgörüyle bakılamıyacak, görmezden gelinemeyecek bir dönemdeyiz. Ekonomi kırılgan değil, çoktan kırılmış ve tedavi bekliyor bir durumdadır” şeklinde konuştu.

“GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ ATAMALAR KONUSUNDA ATILACAK ADIMLARDA”

Gürcafer, “Bu nedenle yapılacak siyasi atamaların, özellikle teknik deneyim gerektiren birimlerde yapılacak atamaların dikkatle, doğru kriterlerle tesbit edilmesi çok önemli. Yeni hükümetten ilk beklentimiz bu. Gözümüz kulağımız bu hususta atılacak adımlarda” ifadelerine yer verdi.

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