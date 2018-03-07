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Gürcafer:”Kadınların ekonomik toplumsal ve siyasi alanlara katılımı arzulanan noktada değil”

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Gürcafer:”Kadınların ekonomik toplumsal ve siyasi alanlara katılımı arzulanan noktada değil”
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, ülkede  kadınların ekonomik, toplumsal ve siyasi alanlara katılımlarının arzulanan noktada olmadığını belirtti.

Gürcafer Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, seçimlerin ardından kadın milletvekili sayısının 4’ten 9’a yükselmesi ve kadın milletvekili oranının yüzde 18’e çıkmasının memnun edici olsa da yeterli olmadığını kaydetti.

Gürcafer,  kadın istismarı, kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı gibi konuların hala gündemi meşgul etmesinin kadın haklarında istenilen noktada olunmadığının kanıtı olduğunu kaydetti.

Gürcafer, KKTC’de sadece resmi kayıtlara bakıldığında  bile kadın istismarı ve kadına yönelik şiddet konularının ne kadar ürkütücü boyutlarda olduğunun görüldüğünü belirterek, “Tüm bu veriler Kuzey Kıbrıs’ın kadın haklarında sınıfta kaldığını göstermektedir” dedi.

Yetkilileri kadın istismarı ve kadına yönelik şiddetin son bulması için ivedi ve kararlı adımlar atmaya çağıran Gürcafer, ülke siyasetinde, ekonomisinde, çalışma hayatında ve sosyal yaşamda kadınları daha etkin görme arzusunda olduklarını kaydetti.

Gürcafer, tüm  kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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