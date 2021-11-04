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Gürcistan Cumhurbaşkanı: Ülkeye siyasi istikrarsızlık getirmek için dönen Saakaşvili'ye af yok

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, cezaevinde açlık grevini sürdüren eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili için af çıkarılmayacağını bildirdi.
Gürcistan Cumhurbaşkanı: Ülkeye siyasi istikrarsızlık getirmek için dönen Saakaşvili'ye af yok

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, cezaevinde açlık grevini sürdüren eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili için af çıkarılmayacağını bildirdi.

Zurabişvili, 34 gündür açlık grevinde olan 53 yaşındaki Saakaşvili’nin sağlık durumunun siyasi kargaşaya yol açmaması gerektiğini söyledi.

Saakaşvili’nin ülkeye "siyasi istikrarsızlık getirmek için geldiğini" iddia eden Zurabişvili, “Eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili’yi affetme konusundaki benim tutumum kesin ve sabit: hayır ve asla,” ifadesini kullandı.

Saakaşvili’nin özel bir mahkum olarak tanınması gerektiğini ifade eden Zurabişvili, "yetkililer Saakaşvili'nin sağlığının bozulmasının siyasi spekülasyon veya istikrarı bozmak için kullanılmaması için mümkün olan tüm önlemleri almalı." dedi.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak, Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

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