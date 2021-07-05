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Gürcistan'da Aşırı Sağcılar Lgbti+ Aktivistlerinin Ofisine Saldırdı; Başbakan Onur Yürüyüşü Düzenleyenleri Sorumlu Tuttu

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Gürcistan'da Aşırı Sağcılar Lgbti+ Aktivistlerinin Ofisine Saldırdı; Başbakan Onur Yürüyüşü Düzenleyenleri Sorumlu Tuttu
Gürcistan'da Aşırı Sağcılar Lgbti+ Aktivistlerinin Ofisine Saldırdı; Başbakan Onur Yürüyüşü Düzenleyenleri Sorumlu Tuttu

Gürcistan'da aşırı sağcılar LGBTİ+ aktivistlerinin ofisine baskın düzenleyerek gazetecilere saldırdı. Saldırıdan sonra Onur Yürüyüşü planlayan LGBTİ+ aktivistleri, etkinliği iptal ederken Gürcistan Başbakanı, saldırıdan Onur Yürüyüşü'nü sorumlu tuttu. 

The Guardian’da yer alan habere göre, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te aşırı sağcı gruplar, Onur Yürüyüşü planlayan LGBTİ+ aktivist grubunun merkezz binasına saldırı düzenledi. Saldırganlar, binada bulunan gazetecilere saldırarak 20 kişiyi yaraladı.

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili, saldırının ardından Onur Yürüşü’nü düzenleyenlerin şiddete sebep olduğunu, kamusal alanda yürüyüş yapmanı “mantıksız” olduğunu söyledi.

Onur Yürüyüşü’nü organize eden grup, etkinliğin iptal edildiğini duyurdu. Tiflis Pride açıklamasında “Sivil toplum ve demokratik değerlere savaş ilan edildi” ifadelerini kullandı.

 

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