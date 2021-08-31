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Gürcistan'da günlük can kaybı en yüksek seviyede

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Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başladığı günden bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi.
Gürcistan'da günlük can kaybı en yüksek seviyede

Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başladığı günden bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi.

Gürcistan'ın COVID-19 ile mücadelesi kapsamında hükümet tarafından oluşturulan stopcov.ge internet sitesinde yer alan yazılı açıklamaya göre, son 24 saat içinde ülkede 4 bin 778 kişide virüs tespit edildi ve salgında 79 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar 549 bin 811 vakanın belirlendiği ülkede, virüs nedeniyle 7 bin 408 kişi yaşamını yitirdi.

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