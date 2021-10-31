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Gürcistan'da Gürcü Hayali Partisi Galip Çıktı

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Gürcistan'da düzenlenen yerel seçimlerin ikinci turundaki resmi sonuçlara göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin belediye başkan adayları, ülkenin 20 belediyesinden 19'unda galip geldi.
Gürcistan'da Gürcü Hayali Partisi Galip Çıktı

Gürcistan'da düzenlenen yerel seçimlerin ikinci turundaki resmi sonuçlara göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin belediye başkan adayları, ülkenin 20 belediyesinden 19'unda galip geldi.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Giorgi Kalandarişvili, ülkenin 20 belediye başkanının belirlenmesi için düzenlenen yerel seçimlerin ikinci turuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kalandarişvili, Gürcistan Merkez Seçim Komisyonunca gerçekleştirilen oyların sayım işlemlerinin sona erdiğini belirterek, ülkenin en büyük kentlerinden Tiflis, Rustavi, Batum, Telavi, Kutaisi, Zugdidi ve Poti'de Gürcü Hayali Partisi'nin adaylarının yüzde 50'den fazla oy aldığını aktardı.

Giorgi Kalandarişvili, başkent Tiflis'in mevcut Belediye Başkanı ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin Tiflis Belediyesi Başkan adayı Kakha Kaladze'nin yüzde 55,6 oy aldığı bilgisini paylaştı.

Ana muhalefet lideri Melia sonuçları kabul etmiyor

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonunca açıklanan ilk resmi sonuçları değerlendiren ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı ve Tiflis Belediyesi Başkanı adayı Nika Melia, seçimleri aslında muhalefetin önde götürdüğünü savundu.

Hükümeti seçim sürecinde vatandaşlara yönelik şiddet kullanmakla suçlayan Melia, seçim sonuçlarını kabul etmediklerini, ilerleyen saatlerde muhalefetin oylarını savunmak için eylem planı açıklayacaklarını bildirdi.

Melia, muhalefet olarak yerel seçimleri "iptal" olarak ilan ettiklerini kaydetti.

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