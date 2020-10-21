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Gürcistan'da rehine krizi!

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Gürcistan’ın Zugdidi kentinde silahlı bir kişinin bankada bulunan 30 kişiyi rehin aldığı bildirildi.
Gürcistan'da rehine krizi!

Gürcistan'ın Zugdidi kentindeki bir bankada silahlı soygun gerçekleştirildi. Soyguncuların çok sayıdaki banka personeli ve müşterileri rehin aldığı aktarıldı.

 

Gürcistan'da Zugdidi kentinde banka soymaya çalışan bir saldırgan, çok sayıda kişiyi rehin aldı. Gürcü basını, bankada 30 kişinin bulunduğunu belirtiyor.

Bankadaki rehinelerin kurtarılması için polis tarafından özel bir operasyon düzenlenirken Gürcistan İçişleri Bakanlığı, televizyon kanallarına operasyonla ilgili yayınları durdurma çağrısı yaptı.

Rustavi-2 televizyonu, "Bankada iki zanlı bulunuyor, birkaç kez ateş açtılar. Rehineleri dizlerinin üzerlerine çöktürdüler ve yaşlıların bankadan ayrılmasına izin verdiler" bilgisini geçti.

Başbakan Georgiy Gahariya da operasyonu canlı yayınlayan kanallara tepki gösterdi.

Gahariya, "Özel bir operasyon düzenlenirken bunun hakkında canlı yayında konuşmak ve operasyonu yayınlamak doğru değil. Edindiğim bilgilere göre zanlı tek başına. Güvenlik güçlerinin operasyonun etkili olması için her şeyi yapacağından eminim" dedi.

500 BİN DOLAR TALEP EDİYORLAR

Rustavi-2, soyguncuların 500 bin dolar fidye istediğini belirtirken Maestro televizyonu soyguncuların bir diğer talebinin üst düzey bir bürokratla buluşmak olduğunu duyurdu.

 

Perviy Kanal da, güvenlik güçlerinin 5 rehineyi bankadan çıkardığını izleyicileriyle paylaştı.

Rehinelerden birinin bir televizyon kanalıyla iletişime geçtiği, bankada bir soyguncu bulunduğunu, elinde pimi çekilmiş el bombası olduğunu ve 500 bin dolar talep ettiğini anlattığı kaydedildi.

PARAYI 2 SAAT İÇİNDE İSTİYORLAR

Mtavari televizyonuna konuşan rehine, "Odada 19 kişiyiz. Soyguncu yanımda duruyor, silahlı ve pimi çekilmiş bir el bombası var, sürekli elinde tutuyor. 500 bin dolar talep ediyor. Güvenlik güçleri, soyguncuyla irtibata geçti ve müzakereler devam ediyor" dedi. Rehine, soyguncunun paranın 2 saat içinde getirilmesini istediğini de aktardı.

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