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Gürcistan'da Vaka Sayısı 1 Milyonu Aştı

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Gürcistan'da Vaka Sayısı 1 Milyonu Aştı
Gürcistan'da Vaka Sayısı 1 Milyonu Aştı

Gürcistan'da COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 1 milyonu geçti.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede  son 24 saatte 7 bin 521 vaka tespit edildi.

Ülkede COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 6 bin 486'ya yükseldi.

Son bir günde 31 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı da 14 bin 512'ye çıktı.

Aktif vaka sayısının 57 bin olduğu ülkede, bugüne kadar 934 bin 667 hasta iyileşti.

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