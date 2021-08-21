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Gürcistan’dan Türkiye’ye ‘Afganistan’ teşekkürü

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından başkent Kabil'deki Gürcistan vatandaşlarının tahliye edilmesine verdiği destek nedeniyle Türkiye, ABD ve İngiltere’ye teşekkür etti.
Gürcistan’dan Türkiye’ye ‘Afganistan’ teşekkürü

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele almasının ardından başkent Kabil’deki Gürcistan vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama yaptı.

Zurabişvili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tüm Gürcistanlılar güvenli bir şekilde Kabil’den Gürcistan'a, evlerine dönüyor. Vatandaşlarımızın tahliyesinde bize yardım ettikleri için Türkiye, İngiltere ve ABD'li ortaklarımıza minnettarız. Endişe verici bir durum altında tahliye sürecini yürütmeye devam eden ortaklarımızla dayanışma içindeyiz” dedi.

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