Gürdallı: Covid-19 süreci basına olan ihtiyacı ortadan kaldırmadı; aksine ihtiyacı arttırdı

"COVİD-19 SÜRECİ BASINA OLAN İHTİYACI ORTADAN KALDIRMADI, AKSİNE İHTİYACI ARTTIRDI"

Bazı basın kuruluşlarının Covid-19 salgın sürecinin ardından güçlenerek çıkmayı başarabildiğine dikkat çeken TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, “Dijitalleşme sürecinde hepimizin internete daha fazla ihtiyaç duyacağımızı görmüş olduk. Sosyal medya kullanımı dijitalleşme ile artış gösterdi. Bu süreçte ortaya çıktı ki aslında sosyal medyada olan artış basına olan ihtiyacı ortadan kaldırmadı. Aksine ihtiyacı arttırdı” dedi.

Gürdallı, “Covid-19 sürecinde yaşanan salgına ek olarak bir de dezenformasyon ve sahte haber salgını da yaşandı. Bu virüsten daha hızlı yayıldı ve tehlike arz etti. Yalan yanlış bilgiler duyarak panik halinde beni arayan birçok yakınım oldu. Eminim bu asılsız sahte haberler herkesi gereksiz yere uğraştırdı. Bu durum tabi sadece bize ait bir sorun değil. Dünya genelinde Covid-19 sürecinde sosyal medyadaki yapılan haberlerin yüzde 70’i sahte haberler oldu. Bu çok büyük bir oran ve ilk kez bu orana ulaştı” ifadelerine yer verdi.

"YANLIŞ HABERLER NEDENİYLE ONLARCA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ"

Yanlış ve asılsız haberlerin büyük sorunlara yol açtığına vurgu yapan Gürdallı, “Asılsız haberler nedeniyle insanlar gereğinden fazla paniğe sokuldu. Saçma sapan ve insan sağlığını tehdit eden bir çok haber yayıldı. Bu haberleri insanlar okuyup panik olmakla kalmadı bir de paylaşarak çoğalmasına katkı sağladı. Örneğin İran’da alkolün virüse iyi geldiği yayıldı. Alkol yasak olunca sahte alkole yönelen onlarca insan da hayatını kaybetti” sözlerini kullandı.

Medyadaki dönüşüm konusu üzerine açıklamalarda bulunan Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Fehmi Gürdallı şöyle devam etti:

“Covid-19 öncesinde bizlerin yazılı basın sayımız 20 gazete iken bugün bu sayı 9 ile 10’a düştü. Covid-19 yaklaşık 50 gündür yok ama bu gazeteler tekrar çıkamıyor.

Basının da bir dönüşüm geçirmesi gerekmektedir. Dijitalleşme bu süreçte çok önemli ve yeni bir iş modeli lazım…

Bu 20 gazetenin 10’u neden çıkamıyor?

Çünkü Beklenmedik bir ekonomik yansıma oldu. Tüm reklamlar neredeyse durdu.

Tabiki dünyada iyi örnekler de var. Örneğin New York Times gibi; milyonlarca paralı aboneye sahip olan bir sistem… Bu süreçten daha çok aboneye sahip olarak çıkan gazeteler oldu. Bu süreçte basına daha çok ihtiyaç duyuldu. Haber alma ihtiyacı yükselişe geçti.”

"GÜVENİLİR HABER KAYNAKLARINA BU SÜREÇTE HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İHTİYACI VAR"

Gürdallı, “Güvenilir olmak ve iyi içerikler üretmek gerekir. Halka güven vermek lazım… Bu önümüzde yaşayacağımız süreçte güvenilir haber kaynaklarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olacaktır. Devlet, sivil toplum örgütleri, polis ve sağlık örgütleri gibi alanların iyi bir şekilde organize edilmesi ve böylekriz dönemlerinde kriz yönetiminin medya ile birlikte daha iyi yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“DEVLET MEKANİZMASINDAKİ BİR ÇOK YAPI ARTIK SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Öte yandan yeni normale geçerken herkesin bulunduğu yapıyı yeniden gözden geçirmesi gerektiğine değinen Gürdallı, “Bu salgın sürecinde gerçekten sıradışı bir deneyim yaşadı dünya. Aslında bir sürü alışkanlıklarımız ve devlet mekanizmasındaki bir çok yapı artık sürdürülebilir değil. Biz de basın olarak bu yeni döneme geçerken kendimize bir kez daha bakmalı ve salgın sürecinin bize öğrettikleri ile değişime açık olmalıyız. Bu sürecin ardından bizler de basın olarak yeni olana ayak uydurmak için yenilenmeye gitmeliyiz” şeklinde konuştu.