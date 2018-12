Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), 45. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, ajansın 45. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir açıklama yayınladı. Ajansın kuruluş yıldönümünü gururla kutladıklarını kaydeden Gürdallı, medyadaki değişime dikkat çekti, TAK’ın da bu değişime ayak uydurarak KKTC’nin çağdaş, güvenilir ve objektif haber ajansı olarak çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

TAK müdürü Fehmi Gürdallı, kuruluş yıldönümü nedeniyle şu açıklamayı yaptı:

“Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) 45. kuruluş yıldönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. 21 Aralık 1973'ün zorlu koşullarında, bir yandan Kıbrıs Türk Halkının haber alma hakkının sağlanması, diğer yandan da sesinin dünyaya duyurulması amacıyla kurulan TAK, aradan geçen yaklaşık yarım asırlık zamana rağmen, önemini korumaktadır ve korumalıdır.

“TEKNOLOJİ BAŞ DÖNDÜRÜCÜ BİR HIZLA MEDYAYI DEĞİŞİME VE DÖNÜŞÜME ZORLAMAKTADIR. TAK DA DEĞİŞİME AYAK UYDURACAKTIR”

Ajansın kurulduğu 1973'ten bugüne, tüm dünyada medyada büyük bir değişim yaşanmakta ve değişim son yıllarda daha da büyük bir hız kazanmaktadır. ‘Dijital Çağ’ olarak adlandırılan dönemde, artık sosyal medya, internet ve akıllı telefonlar sayesinde haberler inanılmaz bir hızla yayılmakta, teknoloji baş döndürücü bir hızla medyayı değişime ve dönüşüme zorlamaktadır. Charles Darwin'in dediği gibi, ‘Daha güçlü olanlar değil, değişime daha fazla ayak uyduranlar ayakta kalacaktır’. TAK da değişime ayak uydurarak, 2019 için gün saydığımız bu dönemde, Kıbrıs Türk basınının, Kıbrıs Türk halkının çağdaş, güvenilir ve objektif bir haber ajansı ihtiyacını karşılayacaktır.

“MEDYADAKİ DEĞİŞİM TAK’IN ÖNEMİNİ DAHA DA ARTIRIYOR”

Medyadaki değişim, TAK'ın önemini artırmakta, TAK'a duyulan ihtiyacı daha da görünür kılmaktadır. Zira, özellikle sosyal medya ile birlikte doğrulanmadan yayınlanan ve hızla yayılan yalan/sahte haberler, büyük bir dezenformasyona, bilgi kirliliğine yol açmaktadır. Böyle bir ortamda TAK, doğru haberi hızlı şekilde abonelerine ulaştırarak ihtiyaç duyulan ‘mihenk taşı’ olacaktır. TAK, hızlı ve doğru haberi abonelerinin yanı sıra doğrudan halka ulaştırma konusunda da sosyal medyayı her geçen gün daha da etkili şekilde kullanmaktadır.

“TAK ABONELERİN TALEPLERİNİ DİKKATE ALACAK”

Türk Ajansı Kıbrıs, KKTC'nin resmi haber ajansı olarak, hizmet veren bir kuruluşudur. TAK, hizmet sağladığı Kıbrıs Türk basınının taleplerini, ihtiyaçlarını ve görüşlerini dikkate alarak haber çeşitliğini ve hizmetlerini artırma çabasındadır. TAK önümüzdeki dönemde de yapıcı eleştirileri dikkate alacak, aboneleriyle yakın diyalog ve işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürecektir.

“ÜLKEDEKİ TÜM KESİMLERE EŞİT MESAFEDEYİZ”

Türk Ajansı Kıbrıs, devletin resmi haber ajansı olarak ülkedeki tüm kesimlere, siyasi partilere, kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine eşit mesafede durmakta, her kesimin sesini duyurmasına aracılık etmektedir. TAK, yasasında da belirtilen bu çizgisini sürdürmeye devam edecektir. Habercilikte ‘güvenilir’ olmanın ve ‘güvenilir’ kalmanın başka bir yolu yoktur. TAK bu anlamda da, KKTC'de basın ve ifade özgürlüğünün en temel unsurlarından biri olmayı sürdürecektir.

“DENEYİMLİ KADRO EN ÖNEMLİ AVANTAJIMIZ”

Bir haber ajansının günümüzde ancak iki temel sütun üzerinde durması mümkündür. Bunlardan birincisi iyi insan kaynağı, diğeri de yeterli teknolojik altyapıdır. TAK'ın en büyük avantajı, deneyimli kadrosudur. Bu deneyimli kadro, teknolojik altyapının da sağlanmasıyla, hiç şüphesiz ajansı daha ileriye taşıyacaktır...

Bu vesileyle, Türk Ajansı Kıbrıs'ın 45. kuruluş yıldönümünde başta Said Terzioğlu ve Kemal Aşık olmak üzere ajansın bugünlere ulaşmasında emeği geçen tüm yöneticilere, emekli olan ve halen görevlerini sürdüren tüm çalışanlara teşekkürü borç bilirim. Büyük fedakarlıklarla 45 yılını tamamlayan TAK'ı daha ileriye taşımak, hepimizin en büyük görevidir.”

ETKİNLİK PROGRAMI

TAK’ın 45. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde yarın saat 10.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 12:30’da Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, 14:30’da Başbakan Tufan Erhürman, 17:00’de Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri ziyaret edilecek.

Saat 11.00’de Atatürk Anıtı’na, 11.30’da Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarına, 12.00’de Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrine çelenk konulacak.

TAK’ın 45. kuruluş yılı dolayısıyla saat 13.30’de ajansta emekli olanlarla 20. hizmet yılını dolduranlara plaket verilecek.