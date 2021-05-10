Güreşçi Ömer Özyıldırım yeniden Milli Takım’da

Genç güreşçimiz Ömer Özyıldırım, Türkiye Güreş Federasyonu’nun Bursa İznik’teki hazırlık kampında çalışıyor. Teknik Direktör Turan Ceylan’ın yönettiği hazırlık kampı, 20 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar sürecek.

İstanbul’da 30 Mayıs 2021 Pazar günü yapılacak Uluslararası Gençler Şampiyonlar Güreş Turnuvası’na hazırlık amacıyla düzenlenen kampta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Ömer Özyıldırım da yer alıyor.

Güreşçiler, kampa girmeden bir gün önce covid-19 testi yaptırıp test sonucuna göre çalışmalara katılabiliyor.

Dünya Güreş Federasyonu lisansına sahip Ömer Özyıldırım, 2019 yılında Antalya’da Uluslararası Yıldızlar Zafer Turnuvası’na, İstanbul’da Fevzi Şeker Türk Dünyası Turnuvası’na, Rusya’da Uluslararası Beloglazov Turnuvası’na ve Christmas Moskova Turnuvası’na katılmıştı.

19 yaşındaki güreşçi Ömer Özyıldırım, İznik’ten şu mesajı geçti:

“2019 Moskova Güreş Turnuvası’ndan sonra yeniden Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı’ndayım.

Türkiye Güreş Federasyonu yetkililerine ve başta Turan Ceylan hocam olmak üzere Milli Takım Teknik Heyeti’ne çok teşekkür ederim. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Hedefim güzel bir kamp dönemi geçirmek ve turnuvada derece almaktır. Milli formayı giymenin haklı gururunu ve mutluluğu yaşıyorum. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, T.C.Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC Güreş Federasyonu ve Spor Dairesi’ne, gerekli katkının verildiği için teşekkür ederim.”