  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Güreşseverler Derneği’nde anma

» »
Güreşseverler Derneği’nde anma
Güreşseverler Derneği’nde anma

Güreşseverler Derneği, merhum güreş adamları Ali Çerkez ve Mertdoğan Soyalan’ı, 2 Temmuz 2021 Cuma akşamı düzenlenen törenle andı.

KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucularından Ali Çerkez’in 16.yıldönümünde güreşseverler bir araya geldi. Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü lokalinde yapılan anma töreninde, BRT Televizyonu’nda 1998 yılında yayınlanan Ali Çerkez’le ilgili video gösterisi izlendi.

Anma törenine katılanlar, KKTC Güreş Federasyonu’na yıllarca antrenör ve hakem olarak hizmet eden ve 2 Temmuz 2021 Çarşamba günü toprağa verilen Mertdoğan Soyalan’ı da andı.

Törene katılan KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar, Mertdoğan Soyalan’ı kaybetmekten dolayı büyük üzüntü içerisinde olduklarını vurguladı ve geçmişte güreşe hizmet verenlerin anılmasının önemine dikkat çekti.

Güreşseverler Derneği Başkanı Doç.Dr. Rifat Reşatoğlu, güreşe hizmet verenlere büyük saygı duyduklarını belirterek dernek olarak geçmişe sahip çıkmanın görevleri olduğunu bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu beraberlerindeki heyeti kabul etti03 Temmuz 2021 Cumartesi 11:25
  • Erhürman'dan Fuat Oktay'a cevap... Seçim sonuçları, gerçekçi tek formülün 'federasyon' olduğu gerçeğini değiştirmez03 Temmuz 2021 Cumartesi 11:18
  • MÜSİAD üyeleri KKTC’de GÜNSEL’i test etti03 Temmuz 2021 Cumartesi 11:13
  • Meteoroloji Dairesi'nden “ultraviyole radyasyonu çok yüksek” kırmızı uyarı03 Temmuz 2021 Cumartesi 11:09
  • Canaltay'dan Çamlıbel ve Tepebaşı köylerine ziyaret03 Temmuz 2021 Cumartesi 10:43
  • Köpeklerine Vurduğu İçin Çıkan Kavgada Serçe Parmağı Kırıldı03 Temmuz 2021 Cumartesi 10:31
  • 26 Kişi ve 6 İş Yeri Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı03 Temmuz 2021 Cumartesi 10:29
  • KOOP-SEN'in grevi sona erdi03 Temmuz 2021 Cumartesi 09:53
  • 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Katliamında yaşamını yitirenler anıldı03 Temmuz 2021 Cumartesi 09:31
  • Bu hafta altın ve döviz kaybettirdi03 Temmuz 2021 Cumartesi 09:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti