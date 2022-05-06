Gürkan Gürsöz-Turan Katırcıoğlu Anılıyor

Othello masterleri Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gürkan Gürsöz-Turan Katırcıoğlu masterler anı maçıyla anılıyor.

Merhum Turan Katırcıoğlu ailesi tarafından her yıl ayrı olarak organize edilen anı maçı pandemiden dolayı 2 yıl ara vermek zorunda kalınmıştı. Bu yıl format değişikliğine gidilerek yeni düzenlemeyle birlikte Gürkan Gürsöz-Turan Katırcıoğlu masterler anı futbol karşılaşması 9 Mayıs Pazartesi akşamı gerçekleştiriliyor.

Gürkan Gürsöz-Turan Katırcıoğlu masterler anı futbol maçında Othello masterleri ile Yıldırım masterleri karşı karşıya gelecek. Gazimağusa Maraş Necip Halil Kartal stadında saat 19:00 da oynanacak maçı faal futbol hakemliği bırkamış Abdullah Adem yönetecek.

Gürkan Gürsöz-Turan Katırcıoğlu masterler anı futbol maçının ardından düzenlenecek ödül töreninde takımlara ödülleri merhum Gürkan Gürsöz-Turan Katırcıoğlu aileleri tarafından verilecek.