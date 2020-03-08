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Gürkut, dünkü eylemde göstericilerin üzerine biber gazı sıkılmasını eleştirdi

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Gürkut, dünkü eylemde göstericilerin üzerine biber gazı sıkılmasını eleştirdi
Gürkut, dünkü eylemde göstericilerin üzerine biber gazı sıkılmasını eleştirdi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Lokmacı Sınır Kapısındaki dünkü eylemde, göstericilerin üzerine tazyikli su ve biber gazı sıkılmış olmasının, hem orantısız bir güç kullanımı hem de toplum sağlığını tehdit eden bir durum olduğunu belirtti.

Birlik Başkanı Özlem Gürkut, yaptığı yazılı açıklamada, COVID 19 (Yeni Koronavirüs) salgını nedeniyle bütün dünya ülkeleri işbirliğini geliştirip birlikte davranarak hastalığı kontrol etmeye, can kayıplarını azaltmaya çalışmakta olduğuna dikkat çekerek, “Kıbrıs’ta Anastasiadis Hükümeti Bakanlar Kurulunun almış olduğu kararla, Koronavirüs nedeniyle toplum sağlığının korunmasını gerekçe göstererek Kuzey ve Güney arasındaki geçiş noktalarının bir kısmında sağlık görevlileri bulundurup gerekli gördüğü sağlık kontrollerini yaptırmaktayken, bir kısmını ise geçişlere kapatmış olması kabul edilir bir durum değildir” dedi.

Bu kadar küçük bir coğrafyada salgın hastalık, doğal afet gibi durumlarda işbirliği yaparak ortak hareket etmenin başarılı olmak için tek seçenek olduğunun bir gerçek olduğuna vurgu yapan Gürkut, şunları dile getirdi:
“Zaten bu amaçla kurulmuş olan ve halen faaliyette bulunan İki Toplumlu Sağlık ve Teknik İşler Komitesi de bu sebeple geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek Koronavirüs salgını ile ilgili iş birliğine yönelik ortak kararlar almıştır. Söz konusu toplantıda geçiş kapılarının kapatılmasına yönelik bir karar alındığı da bildirilmemiştir.
Hal böyleyken haksız bir gerekçeyle kapatılan geçiş noktalarından biri olan Lokmacı Geçiş Kapısında bugün gerçekleştirilen barışçı protesto eyleminde göstericilerin üzerine tazyikli su ve biber gazı sıkılmış olması hem orantısız bir güç kullanımı hem de toplum sağlığını tehdit eden gerçek bir durumdur.

Olaydan duyduğumuz üzüntüyü dile getirirken dünyadaki diğer ülkeler gibi insan sağlığını korumaya yönelik doğru adımlar atılarak işbirliği sağlanmasının elzem olduğunu da bir kere daha hatırlatmak isteriz.

Koronavirüs mücadelesinde sınır kapılarını kapatarak değil, Kuzey ve Güney’den adaya giriş kapılarında etkin denetim yaparak ve halkı bilgilendirerek başarılı olabiliriz.”

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