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Gürkut: En az 14 gün sonra sağlıklı değerlendirme yapılabilir

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Gürkut: “En sağlıklı değerlendirme, en az 14 gün sonra oluşacak duruma göre yapılabilecek”
Gürkut: En az 14 gün sonra sağlıklı değerlendirme yapılabilir

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, okulların açılması için en sağlıklı değerlendirmenin bugünden itibaren en az 14 gün geçtikten sonra oluşacak durumun değerlendirilmesi sonrasında yapılabileceğini belirtti.

Özlem Gürkut, 14 gün sonra KTTB Bilim Kurulu’nun durum değerlendirmesi yaparak tavsiye kararlarını ilgili taraflara iletmesinin planlandığını vurguladı.

Gürkut bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlik olarak gerçekleştirdikleri görüşme sonrasındaki açıklamada, Çavuşoğlu’nun çağrısıyla yaptıkları görüşmede, sağlık açısından okullarda yapılması gereken hazırlıklar, mevcut ihtiyaçlar ve olanaklar değerlendirdiklerini belirtti. 

Özlem Gürkut, yaklaşık 50 günlük karantinadan sonra birliğin riskli olarak değerlendirdiği büyük bir açılım gerçekleştirildiğini ve açılımla birlikte okulların yakın bir gelecekte açılmasının da gündeme getirildiğine işaret etti. 

Okulların açılması için en sağlıklı değerlendirmenin bugünden itibaren en az 14 gün geçtikten sonra oluşacak durumun değerlendirilmesi sonrasında yapılabileceğine vurgu yapan Gürkut, Tabipler Birliği olarak sürecin doğru değerlendirilmesi için öğretmen sendikaları yetkilileriyle de görüş alışverişi ve değerlendirmeler yapmaya devam edeceklerini belirtti. Gürkut, “İşbirliği içinde en doğru adımların atılması için katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile gerçekleştirilen toplantıya KTTB adına Başkan Dr. Özlem Gürkut ve YK üyesi ve Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Vudalı katıldı.

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