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Gürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

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Gürkut, yüksek ateş şikayetiyle Gazimağusa Hastanesi’ne başvuran ve zatürre teşhisi konularak koronavirüs şüphesiyle Lefkoşa’daki karantinaya sevk edilen hastanın bilgisayarlı akciğer tomografisinin bilateral bronkopnömoni ile uyumlu göründüğünü...
Gürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, yüksek ateş şikayetiyle Gazimağusa Hastanesi’ne başvuran ve zatürre teşhisi konularak koronavirüs şüphesiyle Lefkoşa’daki karantinaya sevk edilen hastanın bilgisayarlı akciğer tomografisinin bilateral bronkopnömoni ile uyumlu göründüğünü, viral pnömoniyi pek düşündürmediğini bildirdi.

Gürkut, hastanedeki ilgili hekimlerin söz konusu vakayı koronavirüs gibi değil daha çok bakteri enfeksiyonu veya grip enfeksiyonu gibi düşündüğünü ancak en küçük olasılığı atlamamak için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve test sonucu çıkıncaya kadar ve aksi ispat edilene dek karantinanın devam edeceğini ifade etti.

Gürkut, vakayla ilgilenen görevli hekimlerden aldığı bilgiyi paylaştı ve koronavirüse karşı halkın alması gereken önlemleri hatırlattı.

Söz konusu hastanın kan tetkiklerinin yapıldığını ve solunum yollarından sürüntü örneğinin de Ankara Hıfsısıhha’ya gönderilmek üzere hazırlandığını kaydeden Gürkut, koronavirüs testinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi genetik laboratuvarında gerekli test kitinin sağlanması durumunda bakılabileceğini de belirtti.

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, karantinaya alınan hastayla ilgili açıklamanın Sağlık Bakanlığı’na yapılacağını ve bunu beklediklerini kaydederek yeni koronavirüs COVID-19’dan korunmak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Sık sık ellerinizi sabunlu su ile yıkayın, bu mümkün değilse alkol bazlı dezenfektanlar kullanın. Hapşururken-öksürürken tek kullanımlık kağıt mendiller kullanıp hemen çöpe atın. Hapşururken-öksürürken ağzınızı ellerinizle kapatmak yerine, kolunuzun içini kullanın. Ateşli, öksürük ve nefes darlığının eşlik ettiği bir hastalık geçirmekteyken seyahat etmeyin, toplum içine çıkmayın, gereğinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Bu dönemde zorunlu olmadıkça özellikle hastalığın görüldüğü ülkelere seyahat etmeyin.”
Gürkut,, hastalığın 2-14 günlük kuluçka süresi, yani virüsü aldıktan sonra ilk hastalık belirtilerinin görüldüğü zamana kadar geçen süresi olduğu ve bu dönemde de virüsü taşıyan kişilerin hiçbir belirti göstermezken bile bulaştırıcı olabileceklerinin akılda tutulmasını istedi.Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, son 14 gün içinde doğrulanmış COVID-19 infeksiyonu vakası ile yakın temas eden; hastane ilişkili COVID-19 enfeksiyonu bildirilen bir ülkede, sağlık tesisinde bulunan; Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunan ve öksürük, ateş, nefes darlığı gibi hastalık belirtilerini gösteren kişilerin zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna (el hijyenine uyarak ve maske takarak) müracaat etmesi gerektiğini de vurguladı.

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