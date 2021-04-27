Gürkut: “Risk alarak eyleme destek verdik; pişman değilim”

Gürkut : “Sağlık sorunlarımızı da etkilediği için bu ülkede bulunacak çözüm bizi de ilgilendirmektedir…”dedi.

Gürkut : “Sağlık sorunlarımızı da etkilediği için bu ülkede bulunacak çözüm bizi de ilgilendirmektedir…”dedi.

Dr. Özlem Gürkut, Genç TV ekranlarında yayınlanan ‘Bugüne Dair’ adlı programa canlı telefon bağlantısı ile katılarak, Cumartesi günü hem Güney Kıbrıs’ta hem de Kuzey Kıbrıs’ta eşzamanlı olarak gerçekleşen eyleme KTTB’nin de katılması üzerine yapılan eleştirilere yanıt verdi.

ÇÖZÜM BİZİ LENDİRİYOR

Gürkut, Tabipler Birliği’nin çözüm ve federasyon yanlısı bir tavır ortaya koyduğunu dile getirerek, “Şu anda içinde yaşadığımız pandemide bile Dünya Sağlık Örgütü’ne verilerimizi aktaramadık, uluslararası camiaya durumu anlatamadık, yardım alamadık…” şeklinde konuştu. Gürkut : “Sağlık sorunlarımızı da etkilediği için bu ülkede bulunacak çözüm bizi de ilgilendirmektedir…”dedi.