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Gürkut: Uçakla geleceklerin hastalanması her türlü sorundur

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Gürkut: Uçakla geleceklerin hastalanması her türlü sorundur
Gürkut: Uçakla geleceklerin hastalanması her türlü sorundur

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Dünya Sağlık Örgütünün pandemi sırasında seyahatleri kesinlikle önermediğini hatırlattı. Gürkut, KKTC'ye 2 uçakla gelecek 400 kişinin 200-300'ünün hastalanması hertürlü sorundur dedi.

Dr. Özlem Gürkut'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: 

Bu bir açıklamam değil ama bir paylaşımın altına yazdığım küçük bir yorumdu aslında. Bu nedenle bazılarınız yanlış anlamış olabilirsiniz.

Ben yurtdışındaki vatandaşlarımız gelip de bizi de hasta edecekler diyerek endişe etmiyorum (O risk de olmasına karşın) Esas olarak demeye çalıştığım ise salgının pik noktasında bulunan Birleşik Krallıkta artık birçok kişinin virüsü taşıyor olma ihtimali vardır. Virüsü taşıyanların neredeyse %50’si ya hiç belirti vermeden ya da çok hafif belirtilerle seyredebiliyor.

Her uçakta 200 kişi olsa aralarındaki 10-15 kişi asemptomatik yani her hangi bir belirtisi olmaksızın hasta olsa tüm uçağın (200 kişi) hastalanma riski mevcuttur diyorum.2 uçakla gelen 400 kişinin 200-300 tanesinin hastalanması her türlü sorundur. Dünya Sağlık Örgütü “Evde Kal” yerine “Yerinde Kal” demektedir ve pandemi sırasında seyahatleri kesinlikle önermemektedir.

(Bu arada kendi oğlumun da İstanbul’da üniversite öğrencisi olduğunu ve Kıbrıs’a dönmediğini (onun okulu da tatil) belirtmek isterim.)

Umarım ki çocuklarımızı da tüm insanlarımızı da korumayı başarabiliriz. Tüm çabamız ve esas gailemiz budur.

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