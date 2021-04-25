Gürpınar- İkidere mevkiindeki yangın kontrol altına alındı.
Polis Basın Subaylığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın sonucu yaklaşık 50 dönümlük alan içerisindeki ağaçlar ile makilik alanın yandığını bildirdi.
Gürpınar- İkidere mevkiindeki yangın kontrol altına alındı.
Polis Basın Subaylığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın sonucu yaklaşık 50 dönümlük alan içerisindeki ağaçlar ile makilik alanın yandığını bildirdi.
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