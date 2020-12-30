  • BIST 1.476
  • Altın 443,802
  • Dolar 7,3417
  • Euro 9,0143
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli:23'ü yerel 33 pozitif vaka!

Gürsel Ferhat 3 Yıl hapis cezası aldı

» »
 Lefkoşa’da meydana gelen, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından yargılanan Denis Kıplagat Sawe denetimli serbestlikten yararlandı.
Gürsel Ferhat 3 Yıl hapis cezası aldı

 Lefkoşa’da meydana gelen, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından yargılanan Denis Kıplagat Sawe denetimli serbestlikten yararlandı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Sawe’e yarım gram uyuşturucu veren ve 109 gram hintkeneviri,  1 gram kokain ve 18 gram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde ile yakalanan Gürsel Ferhat 3 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Umut İnan  açıkladı. İnan, sanık Denis Kıplagat Sawe’i bir yıl süreyle denetimli serbestlikten yararlandırdıklarını belirtti. İnan, uyuşturucu suçlarının ciddiyetine değinip, uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti. İnan, uyuşturucu suçları işleyenlere kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. İnan, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngördüğüne değindi. İnan, sanığın işlemiş olduğu uyuşturucu madde tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu bu tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra bu suçu işlemeye teamül edecek kişilerinde takdir edilen cezayı düşündüğünde caydırılması gerektiğinin altını çizdi. İnan, sanığın tasarrufundaki uyuşturucu miktarlarının ciddiyeti dikkate alındığında bu hususu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. İnan, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığa 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ani ölüm (gelişme)30 Aralık 2020 Çarşamba 15:25
  • Salih Altıparmak'ın ölüm sebebi belirlendi30 Aralık 2020 Çarşamba 15:17
  • Gürsel Ferhat 3 Yıl hapis cezası aldı30 Aralık 2020 Çarşamba 15:16
  • Soygun zanlılarına 8 gün tutukluluk30 Aralık 2020 Çarşamba 15:07
  • Ölümlü kazada tutuklanan şahıs mahkemeye çıkarıldı30 Aralık 2020 Çarşamba 14:59
  • Gökhan Naim'i öldüren şahısların cezası açıklandı!30 Aralık 2020 Çarşamba 14:49
  • 150 Dolar için fuhuşa zorladılar, Darp ettiler!30 Aralık 2020 Çarşamba 14:44
  • Gürcafer: “Yeni yılın tüm halka sağlık, refah ve mutluluk getirmesini diliyoruz”30 Aralık 2020 Çarşamba 14:25
  • 1500 TL destek ödemeleri yapıldı30 Aralık 2020 Çarşamba 14:23
  • KTTB Covid-19 aşıları hakkında bilgilendirme yayınladı30 Aralık 2020 Çarşamba 14:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti