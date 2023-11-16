Gürsel Uzun: Babutsalarımızın başı ciddi dertte

Toprak Ürünleri Kurumu Başkanı Gürsel Uzun, sosyal medya hesabından "Babutsaların Seçme ve Seçilme Hakkı Yoktur…" başlıklı bir yazı kaleme alarak, babutsaların yaşam mücadelesini kaybettiklerine, acil önlem alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Uzun, yazısında şunları kaydetti:

BABUTSA ismi Rumca Babutsosigadan gelen ve Kıbrıslı Türklerin de BABUTSA olarak isimlendirdiği ve çok sevdiği meyvelerden biridir…

İster Frenk inciri ya da yemişi deyin, ister dikenli incir, isterseniz Kaynana dili onun bizdeki orijinal adı Babutsadır…

Kendi kaderine terk edilen bu meyve Ağaçlarını veya kaktüslerin bazıları şanslıdır çünkü Cumhuriyetimizin 40.cı yılını gördü…

mma Kaç tanesi 41.ci yılını görür onun garantisi yoktur…

Hiç bakım yapmadan, budayıp sulamadan ilaçlamadan her türlü doğa şartlarına direnip galip gelen bu Kaktüs türü Ağaçlarımızın bu sefer başı ciddi dertte…

Bu sefer verdikleri yaşam mücadelesini hepten kaybediyorlar, düşmanı çetindir ve yalnız hayatta kalmayı başaramazlar…

Öyle bir illet adeta kezzap suyu gibi…

Babutsaların seçme ve seçilme hakları olmadığı gibi Babutsacılar Birliği de kurulmayınca siyasi otoritelerin de ilgisini çekmiyorlar…

Eğer bu konuda gereken tedbirler acilen alınmazsa çocuklarımız artık Babutsanın fotoğrafını okul kitaplarında ya da internet sayfalarında görecek… Bu illetin Babutsayla duracağı da yoktur…Kaktüs türü ne kadar bitki çiçek Ağaç varsa sıra onlara gelecek…

Geç kalınmış, amma çok daha geç olmadan müdahale edilmelidir…

Her dilden imdat çağıran babutsaların eridiğini yok olduğunu ne gören duyan ne de yüreği sızlayan vardır…

Bu ağaçlar görünmez mi nedir, anlayamadım.

Onları ne Doğacılar, ne Çevreciler, ne Babutsacılar ne de ve Devleten duyuyor…

Gecikilen her gün onlarca Babutsanın yok olması demektir…