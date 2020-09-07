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Gürses: “Testim pozitif çıktı, iyiyim”

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Merit Lefkoşa Müdürü Mine Gürses corona virüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medyada bir paylaşım yapan Gürses "Dün otelimizde yapılan testlerde benim testim pozitif çıktı. Şu anda karantina yurdundayım. Burada bir sürü insan var.
Gürses: “Testim pozitif çıktı, iyiyim”

Merit Lefkoşa Müdürü Mine Gürses corona virüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medyada bir paylaşım yapan Gürses "Dün otelimizde yapılan testlerde benim testim pozitif çıktı. Şu anda karantina yurdundayım. Burada bir sürü insan var.

Ben çok iyiyim. Hiçbir semptom yok. Tabii ki gereken yapılacaktı. Bundan kaçış yok.

Otelin tüm personeli testten geçti" dedi.

Gürses paylaşımında şunları ifade etti: "Merit Lefkoşa kapanıyor mu diye haber yapanlar? Neden kapansın. Sağlık bakanlığı tüm personele test yaptı. Sorun oradan öğrenin. Benimle birlikte bir çocuğumuz daha pozitif. O ve yakın temaslıları da karantina altına alındı. Biz parmağımızın arkasına saklanmıyoruz. Başımız dik yaşıyoruz."

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