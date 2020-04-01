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Guterres: "2. Dünya savaşı'ndan sonra karşı karşıya kaldığımız en zorlu kriz"

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Guterres: "2. Dünya savaşı'ndan sonra karşı karşıya kaldığımız en zorlu kriz"
Guterres: "2. Dünya savaşı'ndan sonra karşı karşıya kaldığımız en zorlu kriz"

 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Guterres, koronavirüs salgının sosyo-ekonomik etkilerine ilişkin bir rapor açıkladı. Salgının tüm dünyayı tehdit ettiğini ve daha öncekilere benzemeyen bir ekonomik krize neden olacağını belirten Guterres, "Bu, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra karşı karşıya kaldığımız en zorlu kriz." dedi.

Guterres, bu krizin ancak ''siyasi oyunların'' bir kenara bırakılıp dayanışma içinde üstesinden gelinebileceğine dikkati çekerek ''Birleşmiş Milletler, düşük ve orta gelirli ülkelerin salgınla ve neden olduğu sosyo-ekonomik şoklarla mücadelesine destek için çok ortaklı yeni bir fon kuruyor." ifadesini kullandı.

G20 ÜLKELERİNE AFRİKA ÇAĞRISI

Genel Sekreter Guterres, salgının özellikle Afrika kıtası üzerindeki etkilerinden endişe duyduğunu belirterek G20 ülkelerine Afrika'ya yönelik bir girişimde bulunmaları çağrısı yaptı.

5 İLA 25 MİLYON KİŞİ İŞİNİ KAYBEDEBİLİR

Guterres'in açıkladığı rapora göre, Uluslararası Çalışma Örgütü, salgın yüzünden 5 ila 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini ve 860 milyar ile 3,4 trilyon dolar gelir kaybı yaşanabileceğini öngörüyor.

1,5 MİLYAR ÖĞRENCİ, 60 MİLYON ÖĞRETMEN EĞİTİME ARA VERDİ

Eğitim sektöründe ise salgın yüzünden 166 ülkede okulların kapandığı ve 1,52 milyar öğrenci ile 60,2 milyon öğretmenin eğitime ara verdiği kaydediliyor.

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