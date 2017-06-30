Guterres başkanlığında 5’li konferans başladı

Guterres’in planlanandan daha erken geldiği Crans-Montana’daki Le Regent Kongre Merkezi’nde yer alan konferans, Kıbrıs saatiyle 11.30 sıralarında başladı.

Kıbrıs sorununa iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı çözüm bulma amaçlı müzakereler çerçevesinde İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında üçüncü gününe giren Kıbrıs Konferansı’nda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başkanlığında 5’li konferans başladı.

Guterres’in planlanandan daha erken geldiği Crans-Montana’daki Le Regent Kongre Merkezi’nde yer alan konferans, Kıbrıs saatiyle 11.30 sıralarında başladı.

Konferansa, Kıbrıs’taki taraflar yanında garantör ülkeler de katılıyor. AB ise gözlemci statüde yer alıyor.

Genel Sekreter Guterres, Crans Montana’ya gelişinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ve garantör ülkelerin temsilcileriyle kısa süre sohbet etti.

Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ise bu sabah liderlerle ayrı ayrı görüştü.

5’li konferansta, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis başkanlığındaki heyetler yanında, garantör ülkelerin temsilcileri de yer alıyor.

Toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ı Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, İngiltere’yi Dışişleri Bakanlığı Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Savunma ve İstihbarat Genel Direktörü Jonathan Allen temsil ediyor.

Konferansta ayrıca AB’yi temsilen gözlemci olarak da AB Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans bulunuyor.