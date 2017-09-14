Guterres beklenen Kıbrıs raporunu ay sonu sunuyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili iyi niyet misyonu raporunun, Eylül ayı sonu veya Ekim ayı başında BM Güvenlik Konseyi’ne sunulmasının beklendiği haber verildi.

Alithia gazetesine göre, dün New York’ta düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Guterres, Kıbrıs sorunuyla ilgili iyi niyet misyonu raporunun önümüzdeki haftalar içerisinde veya BM Genel Kurulu’nun “üst düzey haftası” sonrasında sunulacağını dile getirdi.

Gazeteye göre Rum Haber Ajansı KİPE’nin “iyi niyet misyonunun hangi şartlar altında devam edeceği” sorusuna ise Guterres “Çok basit. İyi niyet misyonumu, taraflar bu iyi niyet misyonlarının uygulamaya konması konusunda anlaşır anlaşmaz kullanmayı planlıyorum” şeklinde yanıt verdi.

Gazete BM Genel Sekreterinin açıkladığı yeni inisiyatifler arasında, uluslararası kişiliklerin katılacağı, arabuluculukla ilgili bir BM üst düzey danışma organı kurulmasının bulunduğunu da ekledi.

Haber Haravgi gazetesinde “Guterres Yeni İnisiyatifler Üstlenilmesi İçin Şart Koşuyor”, Fileleftheros’ta ise “Guterres’in Güvenlik Konseyine Yönelik Raporu Çok Yakında - Taraflar İyi Niyet Misyonuyla İlgili Anlaşır Anlaşmaz İnisiyatif Üstleniyor” başlıklarıyla yer aldı.

Öte yandan Haravgi gazetesi “BM Genel Sekreteri Spesifik Taahhütler İsteyecek - Guterres Çerçevesiyle İlgili Belirsizlikler Kabul Etmeyecek” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, BM Genel Sekreteri Guterres’in “çözüme ilişkin çabaya Guterres çerçevesi temelinde devam etmek için belirsizlikler veya genellemeler değil, oldukça spesifik taahhütler isteyeceğini” yazdı.

“Diplomatik kaynaklardan elde ettikleri güvenilir bilgilerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Guterres’le görüşmesi ışığında hazırladığı mektup vesilesiyle bunu ifade ettiğini” ileten gazete, “taahhütlerin, iki tarafın, garantilerin ve müdahale haklarının kaldırılmasına atıfta bulunan Guterres tezlerini somutlaştırma isteğiyle ilgili olması gerektiğini” ifade etti.

Öte yandan gazete Rum siyasi partilerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’a gidişi öncesinde Ulusal Konsey’in toplanmasını istediklerini de ekledi.

Gazeteye göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu Astra’ya yaptığı açıklamada, “günden güne taksime doğru kaymakta olduklarını ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in hali hazırda Kıbrıs sorununda inisiyatifler üstlenmiş olması gerektiğini” ifade etti.

DİSİ Basın Sözcüsü Prodromos Prodromu, “BM Genel Sekreteriyle görüşmesi öncesinde Anastasiadis’in desteklenmesini” isterken; DİKO Basın Sözcüsü Athos Andoniadis ise açıklamasında “Anastasiadis’in geri çekilip Türk tezlerine yaklaşarak, müzakereyi canlı tutmayı çalıştığını” öne sürdü.

Fileleftheros ise “İçerik Onları Endişelendiriyor - Kıbrıslı Türkler Guterres’in Raporu Işığında Yine BM’yi Hatırladılar” başlıklı haberinde, “BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerdeki başarısızlık konusunda hiçbir tarafa sorumluluk yüklememe niyetinin, Türk tarafının kaygısını gidermediğini” ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın New York’a yapacağı ziyaret ve akabinde BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşmesi sırasında iki eksende hareket edeceğini iddia eden gazete, bunları şöyle sıraladı:

“1. Kıbrıs sorununda yaşananlar ve özellikle de Crans Montana’daki müzakereler sırasında meydana gelenler konusunda ‘objektif bir rapor’ isteyecek, 2. Çıkmazla ilgili olarak, Rum kesimine ve Başkan Anastasiadis’e yine sorumluluk yüklemeye çalışacak.”

BM Genel Sekreteri’nin niyetleri arasında herhangi bir tarafa sorumluluk yükleme niyeti bulunmamasının, Kıbrıs sorununda yapıcı bir tutum sergiliyor gibi görünmesi için Türk tarafına bir “suçsuzluk kanıtı” verdiğini öne süren gazete, “Türk tarafının Rum tarafına sorumluluk yüklemek için bu durumdan istifade etmeyi istediğini” ileri sürdü.