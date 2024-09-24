Guterres, BM Zirvesi’nde konuştu: Dünya, Lübnan'ın yeni Gazze olmasını kaldıramaz

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurul oturumu başladı.
Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir haftalığına New York'ta bir araya getiren BM 79. Genel Kurulu oturumu başladı.
Oturum, BM 79. Genel Kurul Başkanı Kamerunlu Philemon Yong başkanlığında ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşmasıyla açıldı.
79. BM Genel Kurulu'nda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.
Bugün 3. sırada konuşmasını yapacak Erdoğan'ın konuşmasında, özellikle Gazze'deki duruma dikkatİ çekmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üye ülkelerden İsrail'in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi öngörülüyor.
BM Sözcülüğü, 24-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen 79. BM Genel Kurulu'na bu yıl 76 devlet başkanı, 4 prens, 2 hükümet başkanı, 42 başbakan yardımcısı, 9 bakan, 54 bakan yardımcısı ve AB delegasyonunun katılacağını bildirdi.
Öte yandan katılımcılardan sadece 19'unun kadın olması dikkati çekti.
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