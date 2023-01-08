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Guterres Çerçevesi ve Hristodulidis’in tutumu

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Hristodulidis’in, Guterres Çerçevesi'ni müzakere etmeye hazır olduğu şeklinde geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya yanıt niteliği taşıyan argümanlara yer verdi.
Guterres Çerçevesi ve Hristodulidis’in tutumu

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkan adaylarından Nikos Hristodulidis’in, başkan seçilmesi durumunda Guterres Çerçevesini yeniden müzakere etmeye hazır olduğu şeklindeki açıklamaları sonrasında, çerçevenin Kıbrıs Rum tarafına sağladığı “avantajlara” ilişkin bir yorum habere geniş yer verdi.

Gazete: “Yeniden Müzakere Egemen Eşitlik ve İki Devlet Demek” başlığı altında iç sayfalarında geniş yer verdiği yorum haberinde, Güney Kıbrıs’ta yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylardan biri olan Nikos Hristodulidis’in, Guterres Çerçevesi'ni müzakere etmeye hazır olduğu şeklinde geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya yanıt niteliği taşıyan argümanlara yer verdi.

Gazete söz konusu haberinde özetle, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in birçok kez, “garantilerin kaldırılması, Türk askerinin sayısının azaltılması ve varlığının tamamen sonlandırılması kararlarının Guterres Çerçevesinde yer aldığını” vurguladıklarını hatırlatarak, Hristodulidis’in bu çerçeveyi yeniden müzakere etmeye hazır olduğunu açıklamasının “egemen eşitlik ve iki devlet anlamına geleceği” iddiasında bulundu.

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