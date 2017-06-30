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Guterres Crans Montana’da

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Guterres Crans Montana’da
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gueterres, Kıbrıs Konferansı’na katılmak amacıyla Crans-Montana’ya gitti.

Kıbrıs’ta iki kurucu devlet esasına dayalı federal bir çözüm hedefiyle başlatılan Kıbrıs Konferansı üçüncü gününde...

Tarafların yanı sıra garantörlerin katılımıyla iki gündür sürdürülen müzakerelerin ardından bugünkü çalışmalara BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılıyor.

Crans-Montana’ya bu sabah gelen Guterres’in, liderlerle ayrı ayrı görüşmesi; sonra da çalışma toplantısı yapması bekleniyor.

Guterres, Kıbrıs saatiyle 11.15’te konferansın yapıldığı merkezde liderlerle bir araya gelecek.

Akşam saatlerinde basın toplantısı düzenlemesi planlanan Guterres’in daha sonra beşli toplantıya katılması öngörülüyor.

Bu arada BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin bu sabah liderlerle gerçekleştirmeyi planladığı görüşmeler, Guterres’in beklenenden erken gelmesinden dolayı aksadı.

Görüşmenin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.

 
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