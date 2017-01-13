“Guterres devam, Kocas hayır dedi”

Rum basını Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas reddettiği için 18 Ocak tarihine ertelendiği haber verildi.

Cenevre’de dün başlayan Kıbrıs konulu konferansın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, prosedüre, çalışma grupları oluşturularak devam edilmesi önerisini Türkiye ve İngiltere kabul ederken; Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas reddettiği için 18 Ocak tarihine ertelendiği haber verildi.

Politis “Genel Sekreter Devam Edilmesini İstedi Ama Kocas İstemedi… Cenevre’deki Konferans 18 Ocağa Ertelendi… Yunan Dışişleri Bakanı’nın Erken Açıklamaları Yüzünden Kargaşa” başlıklı manşet haberinde, Guterres’in, prosedürün Cenevre’de siyasi düzeyde devam etmesini planladığını ancak tarafların tezleri arasında farklılıklar saptadığı için, derhal çalışma grupları kurulmasını önerdiğini yazdı.

Genel Sekreter ve üç garantör ülke dışişleri bakanlarının görüştüğünü, görüşme sonrasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocas’ın, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile erteleme ihtimalini görüştüğünü yazan gazete, 23 Ocağa kadar erteleme için ilke anlaşmasına vardıklarını ancak bu anlaşmanın nihai olmadığını, buna rağmen Kocas’ın alelacele basının karşısına çıkarak bu düşünceyi açıkladığını ve tepkiye neden olduğunu belirtti.

Gazete Guterres akşamüzeri bütün taraflara, müzakereleri Cenevre’de sürdürmeye hazır olup olmadıklarını sorduğunda Türkiye ve İngiltere “evet” derken Kocas, Yunanistan’ın hazır olmadığını ve prosedüre katılabilmek için birkaç güne ihtiyacı olduğunu söyleyerek bir haftalık erteleme talep etti. Atina kaynaklı bilgiler, Yunanistan’ın bundan sonraki özlü adımı atmadan önce yeni Amerikan yönetiminin görevi devralmasını beklemek istediği yolunda.

Kocas’ın bu müdahalesi üzerine bütün tarafların (gazete “Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Kıbrıs, iki toplum, BM ve AB” olarak sıraladı) teknokratlarının 18 Ocak’ta Cenevre’de buluşmasına, birkaç günde çerçeveyi tamamlamalarına ve Kıbrıs konferansının dün gerçekleşen şekli ve oluşumu ile yeniden toplanmasına karar verildi.

TEK SORUN ANASTASİADİS’İN 20-30 OCAK’TAKİ PLANLI SEYAHATLERİ

Gazete tek sorunun, Rum Yönetimi başkanı Nikos Anastasiadis’in 20-30 Ocak arasındaki planlı seyahatleri olduğuna işaret etti ve bu soruna çözüm aranacağını belirtti..

Haberde Kocas’ın yaptığı açıklama ile nihayetinde uzlaşılan arasında da önemli fark bulunduğuna dikkat çekildi. Gerçekte teknokratik istişareye iki toplum ve AB de doğrudan katılacak ancak Kocas, sadece garantörlerin katılacağını açıklamıştı. Rum heyetin Kocas’ın açıklaması nedeniyle sürpriz ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.

Gazete kurulacak çalışma gruplarının, tarafların masaya koymak isteyeceği soruların listesini hazırlayacağına işaret ederek soruların, tarafların endişeleri ve Güvenlik başlığında masaya getirmek istedikleri konularla ilgili olacağını belirtti.

KOCAS YUNANİSTAN’IN GÜVENLİKLE İLGİLİ TEZLERİNİ ORTAYA KOYDU

Habere göre Kocas açıklamasında, Yunan hükümetinin Güvenlik ile ilgili şu tezlerini ortaya koydu:

“Askerlerin geri çekilme akışı sürekli olsun, geri çekilme sırasında Türk kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması çabasına girilmesin (gazete Türkiye’nin Kuzey’de üs kurma fikrinin kast edildiğine dikkat çekti), Türk Kuvvetleri’nin ve ELDİK’in (Yunan Alayı) büyüklüğünü not edecek ve çekilmesine nezaret edecek belki AGİT ve BM himayesi altında özel bir grup kurulsun.”

Simerini manşet haberine “Prosedürü Kurtarmak İçin Teknokratlar Formülü.. Üç Garantör Güç Alternatifi Çöktü… Türkler Kurumsal Düzeyde Kıbrıs Cumhuriyeti İle Aynı Masada Oturmayı Reddetti” başlık ve spotlarını attı.

Cenevre’deki Güvenlik ve Garantiler konulu Kıbrıs konferansının “dün tamamlandığını” savunan gazeteye göre konferansta, teknokratlar düzeyinde çalışma grupları kurulması ve çalışmaların 18 Ocak’ta başlamasına karar verildi. Güvenlik ve garantiler konusunu detaylı inceleyecek grupların ortaya konulacak endişeleri ve güvenlik yaklaşımlarını not edeceği ve konferansın siyasi düzeyde, çalışma gruplarının varacağı sonucu incelemesiyle devam edeceği belirtildi.

Gazete yoğun perde gerisi çalışmadan sonra alınan bu kararın, “Türk tarafının, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni devlet düzeyinde tanımama pozisyonunu titizlikle koruması yüzünden, prosedürü kurtarmak için son formül olduğunu” belirtti, özetle şunları yazdı:

“Kıbrıs Cumhuriyeti garantör güçlerin Dışişleri Bakanları düzeyinde aldıkları, dışişleri bakanları düzeyinde görüşme anlaşmasını onaylamadı. Çünkü böyle bir şey, Garanti Antlaşması’nın tarafı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ‘kadro dışına’ çıkartacaktı, böyle bir şey olamayacağını açıkça belirtti. Dolayısıyla, prosedür çökmesin diye istişarenin teknokrat grupları düzeyine, ardından da, aynı oluşumla siyasi düzeye taşınmasına karar verildi.”

ANASTASİADİS BASIN TOPLANTISI DÜZENLİYOR

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün gece, konferansın tamamlanmasından sonra oteline dönerek siyasi parti başkanlarına gelişmeleri ve konferansın bu ayağının sona erdiğini bildirdiğini bugün ise Rum halkını bilgilendirmek üzere Cenevre saati ile 12.00’de basın toplantısı düzenleyeceğini haber verdi.

Fileleftheros haberi “Cenevre’ye Git-Gel… İvmenin Korunması Hedefiyle, Tezleri Not Etmek Üzere Bayrağı Teknokratlar Devralıyor… Açıklamalara Rağmen Yakında Siyasi Düzeyde Yeni Görüşme Öngörülmüyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Gazete çalışmalarına 18 Ocak’ta başlayacak teknokratların, bayrağı kısa sürede siyasilere bırakmayı başarıp başaramayacaklarının bilinmediğini çünkü tarafların ifade ettikleri tezlerin birbirine taban tabana zıt olduğunu yazdı.

Edindiği bilgilere dayanarak da TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ortaya koyduğu tezlerle “maksimalist tezleri tekrarladığını” savunan gazete, “garantilerde, yeni devlet kurulmasında, birincil hukukta ve Türk vatandaşlarına AB vatandaşları için geçerli olan özgürlüklerin uygulanmasında ısrar etti” ifadelerine yer verdi.

Habere göre Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, Konferans’ın görüşme zeminini Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Güvenlik önerisinin oluşturduğunu, diğer konularla ilgili görüşmelerin Ada’da devam edeceğini söyledi ve Anastasiadis’in Güvenlik ile ilgili (teknokratlar düzeyindeki) çalışma grubuna Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’i atadığını açıkladı.

Gazete Cenevre’de dün başlayan ve 18 Ocak’ta teknokratlar düzeyinde devam edecek Kıbrıs konferansında müdahillerin benimsediği taktiğin, İran’ın nükleer çalışmaları ile ilgili sürekli müzakerelere benzediğini yazdı.

“ÇÖZÜM KOKUSU! İRAN TİPİ SÜREKLİ KONFERANS”

Alithia konferans kapsamında dün yaşanan gelişmeleri aktardığı manşet haberine “Çözüm Kokusu!... İran Tipi Sürekli Konferans” başlığını attı.

Gazete “Sözcü Nikos Hristodulidis: Olumlu Sonuçlar Umuyoruz” başlığı altında, Rum Sözcü Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dünkü basın toplantısının hemen ardından yaptığı açıklamada “bugün Kıbrıs için tarihi bir gündür çünkü Güvenlik ve Garantiler gündemiyle bir konferans başlıyor. Yolumuz kolay olmayacak ancak, olumlu sonuçlar gündeme getirmesini umduğumuz bu prosedürü değerlendirmek için burada olacağız” dediğini yazdı.

Habere göre konferansın, tarafların görüşlerini ortaya koyduğu ilk bölümünde yeni bir şey ortaya çıkmadığını söyleyen Hristodulidis “bu aşamada farklı bir şey duymayı beklemiyorduk. Masada izlenen bütün öneriler arasında tek yapılandırılmış olanı Başkan Anastasiadis’in önerisiydi. Katılımcılardan, bu öneri hakkında cesaret verici yorumlar işitildi” dedi.

Haravgi haberi “18 Ocak’ta Devam.. Güvenlik-Garantiler İçin Çalışma Grupları… Anastasiadis Bugün Basın Toplantısı Düzenleyecek” başlığıyla manşete çekti.