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Guterres: Dünya iklim OHAL'i ilan etmeli

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm ülkelere iklim olağanüstü hali ilan etmeleri çağrısı yaptı.
Guterres: Dünya iklim OHAL'i ilan etmeli

Paris İklim Anlaşması'nın beşinci yıldönümünde düzenlenen sanal zirvede konuşan Guterres, zengin ülkeleri koronavirüs salgınında ekonomik toparlanma programlarında, fosil yakıtlara düşük karbonlu enerjiye kıyasla yüzde 50 daha fazla harcadıkları için eleştirdi.

BM, İngiltere ve Fransa'nın organize ettiği zirvede 70'ten fazla dünya lideri konuşacak.

Guterres, şimdiye dek 38 ülkenin iklim OHAL'i ilan ettiğini ve liderlere aynısını yapmaları çağrısında bulundu.

Genel Sekreter, OHAL'in ancak karbon nötr olmaya ulaşıldığında sona ereceğini belirtti.

Guterres "Bu kaynakları, gelecek kuşaklara, bozulmuş bir gezegende borç dağı yüküyle bırakacak politikalarda kullanamayız" dedi.

Genel Sekreter, toplantıya yeni hedefler ve planlarla gelen ülkeleri de övdü.

Avustralya, Suudi Arabistan, Rusya ve Meksika gibi, hedefleri yeterli bulunmayan bazı büyük karbon üreticisi ülkeler zirveye katılmadı.

İngiltere ise, ülke dışındaki fosil yakıt projelerini desteklemeye son vereceğini ilat etti ve BM'ye yeni bir iklim planı sundu.

70 liderin katılacağı zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Papa Francesco da yer alacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçen hafta 2030 itibariyle karbon salımınının yüzde 68 oranında azaltılmasının planlandığını söylemişti.

AB de, 2030 hedefini yüzde 55 olarak belirledi.

Çin lideri Xi Jinping de, 2030'da karbon salımında zirveye ulaşıp, 2060 itibariyle karbon nötr olma hedefini tekrarladı.

Dünya Meteoroloji Örgütü WMO'ya göre Paris İklim Anlaşması'ndan bu yana geçen beş yıl, kayıtlara geçen en sıcak yıllar oldu ve karbon emisyonları atmosferde birikmeye devam etti.

 

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