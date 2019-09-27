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'Guterres ekim için 3'lü görüşme önerecek' iddiası

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Guterres’in Kıbrıs konusunda ne yapmayı amaçladığını öğrenmek için gözler bugünkü BM Genel Sekreteri ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis arasında gerçekleştirilecek görüşmede.Kaynak: 'Guterres ekim için 3'lü görüşme önerecek' iddiası
'Guterres ekim için 3'lü görüşme önerecek' iddiası

Guterres’in Kıbrıs konusunda ne yapmayı amaçladığını öğrenmek için gözler bugünkü BM Genel Sekreteri ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis arasında gerçekleştirilecek görüşmede.

Bir Kıbrıslı Rum hükümet kaynağı, Genel Sekreterin ekim ayı içinde üçlü bir görüşme düzenlemeyi hedefleyeceği değerlendirmesinde bulunurken Özel Görevli Jane Holl Lute’nin Kıbrıs’a yeni bir ziyaret gerçekleştirmesini beklemiyor.

Aynı kaynak “görüşmede Genel Sekreterin bir sonraki adımlarının ne olacağına açıklık getirmeye çalışacağız çünkü referans şartları hemen hemen hazırdır” dedi.

Anastasiadis’in Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis tarafından bilgilendirildiğine işaret eden aynı kaynak, BM Genel Sekreteri doğru ön hazırlıklar yapılmasını, referans koşullarında anlaşmaya varılmasını ve bir çerçeve oluşturulmasını bekliyor dedi. 

Kıbrıs Haber Ajansı kaynağına göre, Guterres, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e “geçen defa gittiğim gibi bu defa da bir konferansa gidemem. Müzakerelerin özlü olacağından emin olmalıyız” dedi.

Miçotakis – Erdoğan görüşmesiyle ilgili olarak Kıbrıs sorununa geniş bir atıfta bulunulmadığını söyleyen aynı kaynak, muhtemelen TC Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Kıbrıs Rum tarafının enerji konusunda Kıbrıslı Türklerin payını  “çalmaya” çalıştığı iddiasında bulundu. Miçotakis’in, Anastasiades’in önerisine değinerek bu konuda emanet hesap (escrow  account)  konusunda görüş birliğine varıldığını ve Yunanistan’ın da bu girişimi desteklediğini söyledi.

Haberde, çözüm konusunda, Tayip Erdoğan’ın “bakalım nasıl bir çözüm istiyoruz” dediği iddia edilirken,  Kiriakos Miçotakis’in de ona “Kıbrıs Rum tarafı gibi biz de Birleşmiş Milletler kararlarını desteklemeye ve bunlara bağlı kalmaya devam ediyoruz. Bu nedenle başka konular açmayarak BM’in çabalarına odaklanmalıyız” yanıtını verdiği aktarıldı.

 

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